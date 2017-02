Střelba, koncerty i masky. Dětem na Vysočině začíná deštivý týden volna

1 Soutěžit s pirátem se bude každý den

V jihlavském rodinném zábavním parku Robinson si pro děti o jarních prázdninách připravili reality show. Atrakcí však bude víc - například kanonová střelnice, pirátská loď, opičí stezka či pavoučí kokony. Otevřeno zde mají při příležitosti jarních prázdnin celý týden, denně od 10 hodin až do 19.00 a v pátek a v sobotu ještě o hodinu déle.

„Náš pirát připravil na každý den zajímavé soutěže o pěkné ceny,“ doplňuje ředitelka zábavního parku Eva Vařejčková.

Zatímco děti budou skotačit na atrakcích, rodičům doporučuje navštívit třeba laserovou střelnici, která zcela jistě není určena jen pro nejmenší.

2 Pobaví keramika i turnaj v elektronickém bowlingu

Havlíčkobrodské AZ Centrum se o jarních prázdninách zaměří především na děti prvního stupně základních škol. Program je dopolední, děti se mohou těšit na drobné věcné odměny.

Například v pondělí 20. února přijde na řadu jóga, tvořivá dílnička a malované kvízy. „O den později následuje vyrábění keramiky a turnaj v elektronickém bowlingu a ve středu 22. února završíme program prázdninových akcí na střelnici. Bude pestrá nabídka terčů různé obtížnosti,“ avizuje za pořadatele Martina Marková.

3 Punkrockové Rybičky zvou do pelhřimovského Máje

O jarních prázdninách se bude konat také několik koncertů, vystoupí například kapela Rybičky 48. Tento punkrockový band dorazí v pátek 25. února do pelhřimovského kulturního domu Máj. Hostem koncertu bude skupina Imodium.

Kapela Rybičky 48 na festivalu České Hrady CZ ve Švihově

„Protože se jedná o patnáctou sezonu hraní kapely, tak nabídneme průřez celou patnáctiletou tvorbou Rybiček. Závěrečný song si společně zahrají jak Rybičky 48, tak i host koncertu Imodium,“ prozradil manažer skupiny Rybičky 48 Martin Řehoř. Akce začne ve 20 hodin.

Rybičky 48, to je kapela z Kutné Hory. Vznikla v roce 2002. Zpočátku se jmenovala Banánový rybičky, tento název se ale neudržel a kapela jej musela změnit. Má odehráno přibližně tisíc koncertů nejen v České republice, hráli mimo jiné i jako předkapela slavných amerických pop-punkerů The Offspring.

4 Do Nového Města přiveze Slza Celibát i Lhůtu záruční

Hity skupiny Slza, jako Lhůta záruční, Katarze nebo Celibát, zazní už ve čtvrtek od 18 hodin v kulturním domě v Novém Městě na Moravě. V předprodeji vychází vstupenka na 300 korun, na místě bude o padesátikorunu dražší.

5 Club R v Třebíči nabídne Zakázaný ovoce

A hudba do třetice. V třebíčském Clubu R se ve čtvrtek 24. února od 20 hodin představí skupina Zakázaný ovoce. Zazní všechny songy z nejnovější desky Díky vám!, která vyšla koncem září loňského roku.

V playlistu ale nebudou chybět ani známé písně jako Vem si mě, Nech mě odejít, Alkoholka, Nikdy nezapomenem a mnoho dalších. Speciálním hostem koncertu bude královéhradecká kapela Wait a pražská formace Resumé.

6 Po Telči projdou pestrobarevné převleky

Masopust - kouzelné slovo, které s sebou přináší období plné pestrobarevných převleků, zpěvu, tance a veselí. V Telči tomu v sobotu 25. února nebude jinak. Od 14 hodin se návštěvníci mohou těšit na maškarní průvod náměstím se souborem Podjavořičan, ve kterém se objeví jak dospělí, tak i děti.

Při této příležitosti se přímo na náměstí Zachariáše z Hradce uskuteční i vepřové hody. Návštěvníci budou moct ochutnat čerstvé jitrnice, jelita, ovar či tlačenky. Program vyvrcholí tradičním pochováváním basy. O příjemnou atmosféru se postará hudba Antonína Kernstocka.

7 Horolezecká čtyřiadvacetihodinovka bude akcí pro odvážné

Toto bude náročná akce! Horolezecká čtyřiadvacetihodinovka - se základnou na turistické chatě Studnice u Nového Města na Moravě - vznikla původně jako čtyřiadvacetihodinový kros na běžkách, který byl později doplněn cyklistikou.

Závod začíná příští týden v sobotu ve 12 hodin. Akce se mohou zúčastnit i „nehorolezci“. Pro ty, kteří si netroufají přímo na čtyřiadvacetihodinovku, nabízí pořadatelé dvanáctihodinovku nebo soutěž mužských, ženských i smíšených dvojic.

8 Korunovační klenoty na dosah ruky

Že vás víc zajímá historie? Pak se můžete vypravit do jihlavského hotelu Gustav Mahler. V jeho prostorách se koná výstava mistrovských replik českých korunovačních klenotů. Přístupná je denně kromě pondělí. Od úterý do pátku je otevřeno od 9.30 do 16.30, v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin.