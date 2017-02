Těžit uran stát neplánuje, využít ložisko ano. Obce jsou z toho zmatené

„Ministerstvo průmyslu a obchodu v horizontu 15 let nepočítá s těžbou uranu u Brzkova. Zároveň počítá s exploatací, tedy využitím ložiska. K tomu nám bylo sděleno, že pasáž o Brzkovu se z návrhu dokumentu bude stahovat, ale nikdo neřekl kdy a jak,“ popsal závěry Kamarád.



Z veřejného projednávání připravovaného dokumentu se vrátil zmatený.

„Pochopil jsem to tak, že se nepřipravuje těžba, což je pro nás určitě pozitivní. Na druhou stranu stát bude i nadále podnikat kroky směřující k tomu, aby někdy za patnáct let budoucí vláda jedním rozhodnutím mohla těžbu u Brzkova zahájit,“ konstatoval přibyslavský starosta.



Že se nepočítá s těžbou, potvrdili agentuře ČTK náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba i mluvčí resortu František Kotrba. „Ministerstvo průmyslu a obchodu nebude navrhovat těžbu nového ložiska uranu v Česku,“ uvedl náměstek.

K textu návrhu surovinové politiky státu se do konce tohoto týdne může vyjádřit každý. Přibyslav ho vystavila na svém webu, kde ho zájemci mohou podepsat a odeslat. „Už tak učinily desítky lidí,“ řekl starosta.

Úprava dokumentu za pochodu. Obce nad tím kroutí hlavou

Jenže po veřejném projednání je vůbec otázka, zda tato aktivita veřejnosti bude mít nějaký smysl.

„Dosavadní text připravované surovinové politiky týkající se uranu bude upraven,“ řekl pro ČTK Kotrba. Úprava by už neměla navrhovat těžbu uranu.

„Předpokládali jsme, že se počká na uzávěrku připomínek, které pak ministerstvo zapracuje do materiálu a novou verzi surovinové politiky dá k posouzení. To, že se dokument mění v průběhu projednávání ještě před uzavřením připomínkování, nám připadá přinejmenším zvláštní,“ poznamenal místostarosta Přibyslavi Michael Omes.

Současná vláda schválila na konci roku 2014 zprávu, která řešila dotěžení současného ložiska uranu Rožná u Dolní Rožínky na Žďársku a přípravu případné těžby nového ložiska v Brzkově na Jihlavsku. Proti otevření dolu společně bojují Brzkov, Přibyslav, Polná a Věžnice.



„Musíme vytrvat. Pro nás stále existují jen dvě možná východiska. Buď budou zastaveny všechny kroky týkající se naleziště, nebo přinejhorším bude schválen klasický geologický průzkum v terénu,“ tvrdí Martin Kamarád.

Čtyři vrty, jeden nález. Z toho chtějí vykouzlit rozšíření ložiska

Dosud jediný plnohodnotný průzkum byl učiněn v 80. letech minulého století. Na jeho základě bylo tenkrát vytyčeno chráněné ložiskové území. Státní podnik Diamo a ministerstvo nyní usilují o jeho zvětšení zhruba na pětinásobek.

Chtějí tak učinit jen na základě teoretických výpočtů, nikoliv zkušebních vrtů. Žádost o to už byla podána, schválená ještě nikoliv.

„V 80. letech tu byly provedeny čtyři zkušební vrty, z toho jen v jednom byl uran objeven. Nechápeme, jak na základě toho a několika matematických vzorců chce stát tehdy stanovené ložisko rozšiřovat,“ upozornil Kamarád.

Už samotné rozšíření chráněného ložiskového území by bylo velkým zásahem do života obcí. Majitelé dotčených pozemků by byli omezeni v nakládání s půdou, rapidně by poklesla i její cena.

Upravená verze surovinové politiky státu by měla být hotova koncem února. Dokument v dubnu projedná vláda. Podle Kotrby vidí momentálně ministerstvo průmyslu důležitější suroviny, než je uran.

„Příkladem je lithium, které může být klíčem k rozvoji elektromobility a skladování energie,“ dodal.