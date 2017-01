Na chodce čekají před některými úřady ledové pasti, ukázal test MF DNES

Chůze ve svažité Hluboké ulici u Masarykova náměstí v Jihlavě znamenala ve středu hazard se zdravím na ledových a neposypaných plochách. Zvláště po setmění a pro lidi s horší pohyblivostí, kteří tudy míří do knihovny či k bočnímu vstupu na radnici. Kluzká místa byla i vedle bývalých kasáren, kde náměstí hraničí s Křížovou ulicí. Naopak výborně byl uklizený chodník před Okresní správou sociálního zabezpečení.



Krajský úřad Dva druhy úklidu - známka MF DNES: 3

Chodník u hlavního vchodu do hejtmanství ze Žižkovy ulice v Jihlavě jako by uklízel někdo jiný než ten z druhé strany budovy v ulici Ke Skalce. Tam většinu dlažby zabírá málo posypaný zledovatělý sníh s vyčištěnou pěšinkou uprostřed. Před hlavním vchodem je drobně posypaný zmrzlý sníh bez pěšiny. Pro chodce u krajského úřadu vyvěsili cedule, že hrozí nebezpečí pádu ledu a sněhu ze střechy. S tím mají na kraji trpkou zkušenost. V únoru 2009 tudy šla po chodníku žena, kterou k zemi srazil kus ledu, jenž spadl z budovy úřadu. Zlomil jí tři krční obratle a klíční kost.

Jihlavská radnice Dobře i hůř - známka MF DNES: 2

Před hlavním vchodem do jihlavské radnice z Masarykova náměstí byl chodník vcelku uklizený, rozhodně lépe než před krajským úřadem. Zmrzlý sníh na okrajích jen rámoval dostatek místa pro pěší. Kdo ale chtěl jít na magistrát bočním vchodem z Hluboké ulice, musel už počítat s nástrahami. V úzké uličce vedle kostela byly neposypané plochy hladkého ledu, které by zvlášť po setmění mohly být nebezpečné. Přímo před bočním vstupem na radnici už ale bylo opět vzorně uklizeno, a to včetně schodů. Ne všechna pracoviště magistrátu ale měla pěkně upravené chodníky. Třeba návštěvníky živnostenského úřadu v Třebízského ulici čekala málo schůdná cesta po hrbolatém ušlapaném sněhu s výmoly.

Česká spořitelna Past na chodce - známka MF DNES: 4

Malou past na chodce připravili na jihlavském Masarykově náměstí v rušném místě před Českou spořitelnou. Chodník byl sice uklizený téměř vzorně, jenže jeho část směrem k poště byla přehrazená bezpečnostní páskou. Na ceduli bylo uvedeno, že je to kvůli padající omítce pod střechou. Tu ale včera kolem poledne nikdo neopravoval. A tak byl zablokovaný i bezbariérový přístup k poště a spořitelně. Chodci proto museli na rušném místě balancovat po kluzkém obrubníku u telefonní budky, což zejména pro starší lidi bylo obtížné. Navíc před automatem, kde se platí za parkování, byl neposypaný led.



Úřad práce Pochvala za vzornou práci - Známka MF DNES: 1

Asi nejlépe měli ve středu dopoledne uklizené chodníky u jihlavského Úřadu práce a sousedního sídla Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v Brtnické ulici. Před Úřadem práce se chodilo po čisté ploše, kterou jen tence pokrýval ranní sněhový poprašek, u budovy OSSZ neměli ani ten. Pohodlně schůdná byla i cesta z parkoviště.

Služby města Jihlavy Dvě verze úklidu - známka MF DNES: 2

Jak má vypadat ukázkově uklizený chodník v tomto počasí, ukázali pracovníci Služeb města Jihlavy. Ale pouze za plotem svého sídla u vrátnice v ulici Úvoz. Chodilo se tam po mokré dlažbě. Venku před plotem však dlažba nebyla pod posypanou vrstvou zledovatělého sněhu vidět.

Třebíč Na pár metrech dvojí přístup - známka MF DNES: 2

Přímo před třebíčskou radnicí měli dlážděný chodník pečlivě uklizený, zbavený zmrazků a posypaný drobným štěrkem. Jenže o pár metrů dál byl celý středový prostor náměstí bílý, ledovatý s lehce ošetřenými pěšinami. Ve středu po poledni se tudy pokusil projít obtížně pohyblivý penzista. Zmrazky mu dělaly viditelný problém.

Havlíčkův Brod Bezpečnost i hřiště - známka MF DNES: 1

Chodníky u nejdůležitějších úřadů v Havlíčkově Brodě jsou upravené a zbavené sněhu i zmrazků. Sněhem se lidé brodí jen na středové ploše Havlíčkova náměstí. Přes tu vedou vyšlapané, posypané, ale zledovatělé cestičky. Kdo tudy nechce, může náměstí bezpečně obejít po obvodu. Sem tam se však ukazuje, že i sníh na náměstí má něco do sebe. Odpoledne při čekání na autobusy v něm dovádí děti.

Žďár nad Sázavou Netknuté schody - známka MF DNES: 2

Městský úřad v Žižkově ulici měl uklizené přístupové cesty včetně bezbariérového nájezdového chodníčku a parkoviště. Horší to bylo u Domu kultury. Umrzlý sníh komplikoval parkování a snižoval kapacitu parkoviště. Přístupové cesty byly uklizeny jen částečně. Tři z pěti schodišť včetně toho největšího, ústícího k hlavnímu vchodu, byly netknuté. Lidé si jen prošlapali cestičku. A to i přesto, že plesová sezona je v plném proudu.