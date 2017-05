Turisty má u vrchu Javořice udržet výprava do korun stromů i rozhledna

Národní geopark Vysočina se nachází na ploše 205 km² mezi Telčí a Počátkami. Patří do něj geologicky významné lokality - například Míchova skála, kopec Javořice, ale i Velký pařezitý rybník, lomy v Mrákotíně či bývalé lázně Svatá Kateřina u Počátek.



Týden geoparků 20. května - 4. června 25. května v 9:00 a 10:00: exkurze do lomu v Mrákotíně 25. až 26. května: dvoudenní cyklojízda Geoparkem Vysočina křížem krážem (start ve čtvrtek v 8:00, cíl v pátek v 16:00) 27. května: farmářský trh v Telči za účasti Geoparku Vysočina Celý květen: soutěž o nejlepší Land Art Geoparku Vysočina

„Nechceme programově navyšovat počet turistů v regionu. Nemyslíme si, že by byl nějak nízký. Rádi bychom ale uvítali aktivity, které by ty turisty v regionu udržely delší dobu. Aby třeba na tři dny zůstali. Pak je turista pro daný region i ekonomicky zajímavý,“ říká Roman Fabeš, starosta Telče a předseda dobrovolného svazku obcí mikroregionu Telčsko.

Zatímco výstavba rozhledny nebo stezky v korunách stromů jsou plánem do budoucna, na všechny, kteří chtějí vyrazit do Geoparku Vysočina už nyní, čeká také zábava. Například po celý květen se bude v geoparku konat soutěž o nejlepší „Land Art“.

„Soutěž spočívá ve vytvoření uměleckého díla z přírodních materiálů na území Geoparku Vysočina. Dílo potom autoři vyfotí a snímek zašlou organizátorům akce. Sběr fotografií je do 31. května. V červnu potom budou vybráni ti nejlepší,“ vysvětluje manažerka geoparku Kateřina Fučíková. Zároveň připomíná, že akce se mohou zúčastnit nejenom jednotlivci, ale mohla by to být také výzva pro skupiny ze škol.

Zcela mimořádná bude také exkurze do lomu v Mrákotíně s ukázkami zpracování kamene. Připravena je na 25. května v 9 a 10 hodin. Mrákotín, kde je muzeum kamenictví, je zároveň pomyslnou branou do geoparku.

Ve stejný den také odstartuje dvoudenní cyklojízda Křížem krážem Geoparkem Vysočina. Cyklisté vyrazí přesně v 8 hodin z náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.

Národní Geopark Vysočina je teprve osmým geoparkem v zemi, který dostal status národní a zařadil se na tento seznam geologicky významných lokalit.