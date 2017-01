Roky marně volají po novém mostu, na opraveném náměstí kamiony nechtějí

„Nové přemostění řeky Sázavy potřebujeme už velice nutně. Odvedlo by z centra města dopravu ve směru na Habry. Hlavně provoz nákladních vozidel přes náměstí už je neúnosný,“ říká starosta města Jan Tourek.



Centrum Světlé nad Sázavou pod koly nákladních vozů a kamionů trpí. Cesta z průmyslových zón ve směru na Habry a dále třeba na Kolín totiž vede přímo přes náměstí Trčků z Lípy. „Občas je tu takový provoz, že nejde ani přejít,“ konstatuje starosta.

Deset let se radnice snaží přesvědčit Kraj Vysočina, aby novou spojku postavil. Na kraj cílí své prosby proto, že by se jednalo o nový úsek krajské silnice a zároveň že by nová silnice spojila krajské výpadovky na Havlíčkův Brod a Habry.

Silnice by se měla skládat ze dvou částí. Jednou by měla být nová vozovka mezi městem a sklárnami k řece, druhou pak samotný most přes Sázavu. Za mostem by spojka ústila před nádražím. V součtu nic dlouhého, jen něco přes 300 metrů.

„Odhadované náklady včetně výkupu pozemků se pohybují kolem sto milionů korun,“ vyčíslil místostarosta Josef Hnik.

Nemáme peníze, doprava není hustá, nevyplatí se to, tvrdí kraj

Jenže kraj je dlouhodobě proti. Mezi podporované investice ho nezařadilo žádné z minulých vedení. „Není možné zajistit na stavbu peníze,“ vysvětlovala v minulosti mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. „Z evropských fondů nelze projekt financovat. Náklady jsou i nad možnosti rozpočtu Kraje Vysočina,“ dodala.

Vedení města doufalo ve vstřícnost nové krajské reprezentace. Ale ani u něj, jak to zatím vypadá, neuspěje.

„Už jsme o žádosti Světlé jednali. Bohužel to ale na žádný posun nevypadá. Čísla prostě ekonomicky nevychází. Intenzita dopravy ve Světlé není taková, aby se vysoké náklady vyplatily,“ vzkázal nový radní pro oblast dopravy Jan Hyliš.

Podle představitelů města však kraj používá pro výpočty nejspíš jiné vzorečky. „Nám nejde o obchvat, ale o vybudování nového mostu mezi dvěma silnicemi,“ namítá Jan Tourek.

Na nové náměstí už kamiony nepustíme, plánuje radnice

Aby radnice ukázala, jak moc po mostě touží, nechala nyní na vlastní náklady zpracovat studii, která bude řešit přesnou trasu obchvatu i potřebné pozemky. Hotova bude v letošním roce, stát by měla do stovky tisíc korun.

Město totiž začíná tlačit čas. Na následující roky si totiž vedení jako svou prioritu stanovilo rekonstrukci náměstí. A na nově upravenou plochu už nechce kamiony pustit.

„Uvažujeme, že zcela zakážeme průjezd nákladní dopravy přes náměstí,“ nastínil už dříve starosta.

„Nemyslím si, že by to bylo reálné,“ opatrně však naznačil krajský radní, že by se mohl krajský úřad takové snaze bránit.

Pokud by Světlá průjezd nákladní dopravě svým centrem zakázala, musela by auta z průmyslových zón jezdit na Kolín přes Havlíčkův Brod. To by pro ně znamenalo více než dvacetikilometrovou zajížďku.