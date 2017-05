Světlá kupuje za deset milionů areál koupaliště, prozatím ne na koupání

„Je to strategická investice,“ vysvětluje starosta Jan Tourek, proč radnice utratí deset milionů za letitý areál nedaleko centra na břehu Sázavy. Bazén v něm byl kdysi skutečně v provozu. Jenže to bylo za minulého režimu.

Už dávno pozbylo koupaliště svou původní funkci. Teď v areálu sídlí několik firem, funguje v něm i discoklub a patří soukromému majiteli.

Takto už to ale bude jen pár týdnů. Zastupitelé schválili odkup areálu. Dokumenty se dolaďují, v červnu by mělo dojít k podpisu kupní smlouvy. Poté nastane faktická změna vlastníka.

Takový pozemek v centru nemá obdobu, tvrdí starosta

Co si však radnice s velkým komplexem na okraji historického jádra města počne? Možná se v něm bude někdo někdy znovu koupat. A možná bude vše úplně jinak.

„Zatím s areálem nemáme žádné záměry, neplánujeme z toho nic budovat. Bereme to jako strategickou investici,“ vysvětluje světelský starosta Jan Tourek. „Je to areál na okraji centra města, jen kousek od náměstí. Takový pozemek ve středu města nemá obdobu,“ dodává.

S majitelem jednalo vedení města dlouho. Postupně se přibližovaly jejich představy o ceně, až se nakonec letos na jaře obě strany shodly. Město za areál vydá deset milionů korun. „Je to rozumná částka, mnohem nižší než v minulosti nabízená. Areál není v havarijním stavu,“ tvrdí Tourek.

Pro nájemníky areálu by se podle něj nemělo v nejbližší budoucnosti nic měnit. Kdo tam podniká, bude moci pokračovat i pod novým majitelem. Lepší využití pro areál město momentálně stejně nemá.

Po koupališti obyvatelé Světlé volají už přes deset let. Marně

Že by se do pětadvacetimetrového bazénu někdy ve vzdálenější budoucnosti přeci jen vrátila voda, ale může být jednou z variant, jak s areálem naložit. Venkovní koupaliště totiž ve městě není a citelně chybí. V různých anketách už více než deset let po jeho zřízení lidé volají.

V roce 2007 jeho vybudování dokonce tehdejší vedení města zařadilo mezi své priority. Tehdy počítalo s výdaji ve výši okolo 40 milionů korun, byla dokonce už hotová studie. Koupaliště mělo bezprostředně navazovat na nový zimní stadion. Jenže krach skláren plány radnice zcela změnil.

Poměrně blízko měli Světelští k vidině koupání i zhruba před osmi lety. Tehdy uvažoval majitel bývalého koupaliště o rekonstrukci areálu. Jenže ze smělých plánů nakonec sešlo.

Dnes hovoří vedení města jinak. Koupaliště pro něj není ten hlavní projekt. V první řadě chce řešit rekonstrukci náměstí Trčků z Lípy, potřebuje sportovní halu, trápí ho nevyhovující doprava přes centrum a chybějící druhé přemostění Sázavy.

„O stavbě bazénu dlouhodobě uvažuje nedaleká Ledeč nad Sázavou. Je to deset kilometrů daleko, čtvrt hodiny vlakem nebo autobusem. Bylo by zbytečné, kdybychom koupaliště stavěli jak v Ledči, tak tady ve Světlé,“ upozornil ještě světelský starosta.