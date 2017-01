Miroslava Němcová napíná ODS, lídrem na Vysočině může být znovu i hejtman

Svoji letošní kandidaturu Němcová zatím nevyloučila ani nepotvrdila. „Já o tom s ní před časem mluvil,“ říká šéf ODS na Žďársku Radovan Necid. K jednoznačnému závěru se ale podle něj při rozhovoru nedostali.

Poslanci za Vysočinu Pavel Antonín (ČSSD)

Jiří Běhounek (ČSSD) Karel Černý (ČSSD) Jana Fischerová (ODS) Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) Josef Kott (ANO) Pavel Kováčik (KSČM) Martin Lank (Úsvit) Zuzana Šánová (ANO) Karel Tureček (ANO) Josef Zahradníček (KSČM) Pozn.: V závorce je údaj o stranické příslušnosti či poslaneckém klubu, jehož je politik členem.

Němcová chce vše nejprve důkladně probrat uvnitř ODS.

„Pokud paní Němcová projeví zájem být lídrem kandidátky ODS na Vysočině, pak ji i vzhledem k jejímu trvalému velkému morálnímu kreditu velmi rád podpořím,“ poznamenal předseda žďárské ODS Jan Mokříš.

Zájem kandidovat naopak již v ODS projevil exprimátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Po nedávném „zemětřesení“ v čele magistrátu musel opustit místo ve vedení města. Nyní je zástupcem ředitele Střední školy stavební v Jihlavě.

Kritika souběhu funkcí hejtmana a poslance utichla

Minulé parlamentní volby vyhrála na Vysočině s přehledem ČSSD v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem. I uvnitř strany mu pak spílali, že by neměl být poslancem a hejtmanem zároveň.

Za špatné to označil také premiér a šéf strany Bohuslav Sobotka. Kritika ale zcela umlkla poté, co Běhounek loni ČSSD opět přivedl k vítězství v krajských volbách.

Hejtman se nebrání ani letošní obhajobě poslaneckého křesla. „Je to úspěšný kandidát,“ uznává Petr Krčál, krajský předseda ČSSD.

Pokud hejtmana některá okresní organizace navrhne, což je pravděpodobné, bude opět žhavým kandidátem na lídra.

„Osobně předpokládám, že bude více návrhů na lídra z jednotlivých okresů,“ dodal Krčál. Zatím ale neví o nikom, kdo by se chtěl proti Jiřímu Běhounkovi postavit v primárkách.

Kottovi se do sněmovny nechtělo, teď chce post obhajovat

Hnutí ANO mělo těsně po minulých parlamentních volbách velké problémy. Původně zvolený Miloslav Bačiak se kvůli zatajené minulosti politruka mandátu vzdal (více čtěte zde), stejně tak učinil i jeho náhradník Jan Sobotka, jenž zase o poslaneckou lavici přišel kvůli zatajení dluhů (podrobnosti se dočtete zde).

Poslancem se nakonec stal Josef Kott, který s tím už vůbec nepočítal. Postupně se mu ale v Poslanecké sněmovně zalíbilo a nyní má ambice být lídrem kandidátky na Vysočině.

„Jsem připraven se o tento post ucházet, ale rozhodne o tom nakonec někdo jiný,“ sdělil Kott. Prvně musí získat nominaci z Vysočiny, pak vše ještě posoudí vedení ANO v Praze.

Komunisté začali hledat kandidáty minulý týden. Žhavým aspirantem na lídra je znovu dlouholetý poslanec Pavel Kováčik. „Podle mě je favoritem,“ uvedl Pavel Kalabus, krajský předseda KSČM.

Martin Lank se s Okamurou rozešel, s novým Úsvitem propadl

V nejasné pozici je zatím poslanec Martin Lank. V minulých parlamentních volbách byl zvolen za Úsvit Tomia Okamury. S tím se ale později rozešel. A loni zcela propadl, když kandidoval na hejtmanství s „novým“ Úsvitem a Blokem proti islamizaci.

Zatím Lank ještě neví, jestli se Úsvit s někým spojí, nebo zůstane osamocený. „Teď jsme ve fázi oťukávání. Nepřipadá ale do úvahy, že bychom se spojili s extremisty či s nácky,“ ujistil Lank.

Lidovci budou mít primárky v březnu. S velkou pravděpodobností se bude chtít o poslanecký mandát znovu ucházet primář Vít Kaňkovský, kterého si v KDU-ČSL vysoce cení.

Stranu práv občanů může do voleb vést Hynek Blaško

Strana práv občanů (SPO) si před týdnem zvolila nového krajského šéfa, stal se jím Miroslav Bašta z Hrotovic. Tato partaj zatím neví, jestli půjde do voleb samostatně, nebo s hnutím Tomia Okamury.

Celostátní předseda SPO Jan Veleba potvrdil, že on lídrem na Vysočině letos nebude. „Nemělo by to logiku, neboť jsem senátor,“ vysvětlil.

Lídrem by měl být Hynek Blaško. „Jsem připraven přijmout kandidaturu zřejmě jako lídr za některý z krajů, logicky se nabízí Vysočina. Tedy pokud mě kolegové vyzvou. A ty výzvy už jsem slyšel a s panem předsedou Velebou jsem o tom mluvil,“ pravil Blaško.

Novou krajskou šéfku mají i zelení. Stala se jí Hana Veronika Konvalinková, která je navíc nově i v celostátním vedení strany. Lídryní na Vysočině ale letos být nechce. „Raději dám přednost kolegům,“ řekla.

Zelení se chtějí spojit před volbami s některými místními uskupeními. S hnutím Změna už se domluvili. TOP 09 konkrétnější přípravy na podzimní volby ještě nezahájila.