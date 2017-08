Hasiči se odstěhují z centra Brodu, nové sídlo postaví naproti letišti

Výjezdovou stanici mají profesionální hasiči už mnoho desítek let poměrně nešťastně umístěnou v centru města. Od podzimu roku 1968 sídlí v areálu v Žižkově ulici naproti Kulturnímu domu Ostrov. Prostory potřebám hasičského sboru už dlouho nevyhovují.

„Nedostačují zejména parametry garáží, prostory pro výcvik s technikou, ale i dalším činnostem souvisejícím s odbornou přípravou a výcvikem hasičů,“ uvedla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová. Do budov už se zároveň pořádně zakousl zub času.

V roce 2006 brodští hasiči získali areál naproti letišti v Humpolecké ulici. Z bývalých armádních objektů na jihozápadním okraji města vzniklo administrativní zázemí, ale i místo, kde mohou hasiči cvičit. Bývalé hřiště na Dukle, jež je součástí areálu, využívají k soutěžím, okolní pozemky k předváděcím akcím pro veřejnost.

Právě tam by se měl stavět nový komplex s kompletním zázemím pro výjezdové skupiny. „Součástí nové budovy budou hasičská zbrojnice s příslušným zázemím, garáže a zejména prostory pro údržbu, drobné opravy a garážování techniky. Budou zde i sklady a prostory na údržbu prostředků chemické, technické, spojové i strojní služby,“ vyjmenovala Musilová.

Stavba musí odolat veškerým myslitelným přírodním kalamitám

O kompletním přestěhování na Humpoleckou ulici brodští hasiči uvažovali již od získání bývalého armádního areálu. Dosud to ale právě kvůli chybějícím garážím a příslušnému zázemí nebylo možné. Jedinou větší budovu na Humpolecké nyní využívá ředitelství sboru. A tak tomu bude i po dostavbě areálu.

„Pro hasiče, kteří budou stanici využívat, se tím výrazně zlepší podmínky pro práci i odpočinek. Stavba ale zároveň zajistí i menší zátěž pro okolí a pro životní prostředí,“ dodala Musilová.

Podle připravovaného projektu bude komplex splňovat ty nejpřísnější normy a bude uzpůsoben, aby odolal extrémním suchům, orkánům, přívalům sněhu i třeba chemickým haváriím. Zároveň nabídne jednodušší výjezd vozidel přímo na Humpoleckou ulici.

Že se podařilo hasičskému záchrannému sboru dojít téměř až k samotné výstavbě nové stanice, představitelé samosprávy oceňují. „Jsem za to velmi rád. Výjezdové jednotky profesionálních hasičů si nové sídlo zaslouží. Stávající prostory pro ně opravdu nejsou vyhovující,“ poznamenal havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.

V uvolněném areálu může vzniknout třeba dopravní hřiště

Hasiči v tuto chvíli dolaďují poslední detaily projektu. „Pokud vše půjde dobře, budou vlastní stavební práce zahájeny v příštím roce. Měly by trvat něco přes rok,“ přiblížila Petra Musilová. Stát by měly kolem 300 milionů korun, evropské dotace uhradí 85 procent nákladů.

Poté by se měly výjezdové jednotky kompletně včetně veškerého vybavení do areálu v Humpolecké ulici přestěhovat. Podle mluvčí by to mělo proběhnout v klidu, aniž by byla jakkoliv ohrožena akceschopnost hasičů. Omezeny ale budou muset být po dobu výstavby sportovní aktivity hasičů v Humpolecké ulici.

Co bude dál s areálem v centru Brodu, není dosud zcela jasné. „Měli bychom o něj zájem. Je to strategická plocha v centru města. Budeme o jeho převzetí jednat,“ předeslal Jan Tecl (ODS) s tím, že bude město preferovat bezúplatný převod.

V posledních letech, po odstěhování velitelství sboru, část areálu zabrala městská policie. I když o tom, jak nemovitosti po odchodu hasičů využít, není vůbec rozhodnuto, mělo by jim zůstat obdobné zaměření.

„Koncertní sál zde čekat nemůžeme,“ směje se brodský starosta. „Osobně bych si tu dovedl představit zastřešené dopravní hřiště. Ale vše je věcí budoucích jednání a poslední slovo budou mít zastupitelé,“ doplnil Tecl.