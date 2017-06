Starší řidič smetl uzávěr plynu, převrátil dodávku a zranil tři lidi

Nehoda se stala ve středu odpoledne v Třebíčské ulici, která je součástí silnice I/23. Řidič tudy projížděl od Brna dodávkovým mercedesem, náhle však z vozovky vyjel.



„Ocitl se na pravém chodníku, kde přední částí vozidla narazil do betonového pilíře brány a poté do zděné skříně hlavního uzávěru plynu,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. Náraz dodávku odhodil zpět do silnice, kde se převrátila na pravý bok.

Při nehodě se zranil řidič i jeho dva spolujezdci. „Dva zraněné převezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice v Třebíči a jeden musel být transportována vrtulníkem do nemocnice v Brně,“ dodala Čírtková.

„Dvě osoby zůstaly ve voze zaklíněné, museli jsme je vyprostit,“ upřesnila mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

U nehody zasahovali profesionální hasiči z Náměště. Měli spoustu práce i s únikem plynu z poškozeného uzávěru. Nakonec ho zastavili společně s pracovníky odborné firmy.

„Zásobení plynem v lokalitě ani životní prostředí nebyly ohroženy,“ podotkla policejní mluvčí.

Policisté příčiny a okolnosti nehody i nadále vyšetřují. Už teď vědí, že za ni nemohl alkohol.