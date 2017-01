Prezident podporuje stavbu obchvatu, pochvaluje si starosta Nového Veselí

Vy jste vystudovaný veterinář. Stíháte tu práci i vedle starostování?

Nyní dělám jen starostu. Předtím jsem pracoval na Krajské veterinární správě se zaměřením na masný průmysl. Část pracovního života jsem strávil i v Agru Měřín jako vedoucí, kde jsem měl dohled nad výrobou a obchodem s masnými výrobky.

Před pár dny jste přijel do Jihlavy na hejtmanství. Kvůli čemu?

Řešíme obchvat kolem Nového Veselí a Budče. Jeho případným investorem bude kraj. My jednáme s majiteli pozemků. Co se týká Veselí, tak bychom měli mít do konce měsíce vyřízené majetkové věci. V Budči ještě zbývá něco k dořešení.

Je předčasné říkat, kdy se začne stavět?

Je to předčasné. Ideální by byl rok 2018 vzhledem k jednodušší možnosti získání peněz. Zhruba se mluví o celkové sumě 250 milionů.

Co všechno jste stihli v městysi za šest let vašeho starostování?

Něco se podařilo, něco ne, jak to v životě bývá. Osobně mám největší radost z rekonstrukce mateřské školy. Mimo jiné to přineslo víc jak padesátiprocentní úsporu energií. Navíc škola funguje podle našich představ, jsou tam velice aktivní. Úpravu by si zasloužila i budova obecního úřadu, která stojí v centru na městečku. Tam se zatím nemůžeme shodnout na řešení. A to jak mezi zastupiteli, tak mezi dalšími občany.

Co byste rádi stihli do příštího roku, kdy vám skončí volební období?

Máme záměr na vybudování nového rybníku jako krajinného prvku. Měl by vzniknout na obecním pozemku v blízkosti našeho velkého Veselského rybníku. Bude to záviset na získání dotace. A na jaře by mělo být slavnostní otevření nové cyklotrasy mezi Veselím a Žďárem. Teď se tam hodně jezdí na běžkách. Třeba včera to byl rachot, sportuje tam hodně lidí. Taky jsem vyjel. Za naší finanční podpory se rovněž dokončuje ubytovací zařízení, kde je investorem Sokol.

Zdeněk Křivánek Rodák z Nového Veselí letos oslaví 55. narozeniny. Vystudoval střední veterinární školu v Kroměříži a poté vysokou školu stejného zaměření v Brně. Dříve pracoval v Agru Měřín a na Krajské veterinární správě. Jako nestraník z kandidátky KDU-ČSL je starostou Nového Veselí od roku 2010. Má dvě dcery a jednoho vnuka.

Vy jste v Novém Veselí přesvědčivě vyhráli volby s kandidátkou KDU-ČSL, kde jste byl jako nestraník. Naopak prezidentovi blízká Strana práv občanů tam skončila poslední. Čemu to přičítáte?

To se těžko hodnotí. Já jsem v zastupitelstvu od devadesátých let, vlastně už nejdéle sloužící. Teď přemýšlím, jestli na naší lidovecké kandidátce byl vůbec někdo členem strany. Většina jsme nestraníci. Spíš se to odvíjí podle toho, koho se podaří oslovit k účasti ve volbách. U nás v menších obcích je to spíš o lidech, ne o stranách.

Fenoménem Nového Veselí je házená. V současnosti dokonce hrajete nejvyšší soutěž. Tím asi městys hodně žije...

Já ty úspěchy přičítám hlavně dobrovolné práci a zaujetí lidí, kteří se kolem házené pohybují. To platí i u volejbalu. Na tom je vše založené, což přináší výsledky. Hlavně oceňuji jejich práci s mládeží a dětmi, což dělají ve svém volném čase. Za to je obdivuji.

V extraligovém mužstvu házené je kolik hráčů přímo od vás?

Několik ano. V Novém Veselí má házená velkou tradici, třeba ale fotbalový klub tady nemáme. Já vždy s nadsázkou říkám, že kdo měl nohy, musel u nás hrát házenou. I já jsem hrával, ale ne nejvyšší soutěž. To ještě nebyla hala, tak jsme hrávali venku.

Kolik lidí u vás chodí do kostela? Bývá plný v neděli?

Ano. V neděli tam přijde čtyři sta až 500 lidí. To ale nejsou jen Veseláci, ale i lidé z přidružených obcí.

Sejde se někdy starosta s farářem? Debatujete spolu?

Teď intenzivně. Je plán na opravu věže kostela. Farní úřad nás požádal o finanční podporu milion korun. Pokud to dobře dopadne, tak by se mělo letos vše udělat. A to za pomoci dotace či některých firem. Ještě jsme se bavili o tom, že jsou v majetku farnosti pozemky, které jsou dotčeny stavbou obchvatu.

V čem vám pomohl prezident Miloš Zeman za tu dobu, co jste starosta?

Podstatné je, že nás podporuje s vybudováním obchvatu. To vnímám pozitivně.

Může si dovolit starosta Nového Veselí říct svůj názor na to, jaký je Miloš Zeman prezident?

Asi by si to dovolit mohl, možná měl, ale já to nedělám. Když byla první přímá volba prezidenta, tak jsem si s médii docela užil. Do té chvíle jsem s nimi neměl zkušenost. Od té doby se k této věci nevyjadřuji. Hodnotím ho soukromě, ne do médií.

Byl jste už na jeho pozvání v Lánech nebo na Pražském hradě?

Existuje pravidlo, že když je v určitém roce oficiální prezidentská návštěva v konkrétní obci, tak je 28. října pozván starosta na Pražský hrad. Tak jsme tam byli v roce 2015, protože tehdy jsme měli oficiální prezidentskou návštěvu v Novém Veselí. To bylo jednou, jinak tady prezident pouze tráví dovolenou.

Řeší se u vás v hospodách, co si místní o prezidentovi myslí?

To zde bylo tématem po prezidentských volbách. V poslední době jsem si nevšiml, že by se to probíralo v hospodě nebo jinde na veřejnosti.

Kdy jste se s ním naposledy setkal?

V létě, když tady byl na dovolené. To se většinou potkáváme. Zajímá se, co je u nás nového.

Přibylo tady od jeho zvolení turistů, kteří chtějí vidět rybník, po němž prezident o dovolené pluje? A tvrz, kde sídlí?

Určitě jich přibylo, hlavně první roky po zvolení. Každý, kdo k nám přijede, se tam chodí projít. Nevím však, jestli jezdí cíleně kvůli tomu.

Pluje někdy po Veselském rybníku i někdo jiný než hlava státu?

Občas někdo ano. Asi to ale majitel rybníku pan Kinský nemá moc rád, nepodporuje to. Čas od času tam ale loďka je.

Neuvažovali jste udělat brožurku pro turisty na téma Miloš Zeman a Nové Veselí?

Tak přímo ne. Letos ale, pokud to dobře dopadne, chceme vytvořit naučnou historickou stezku. Měla by mít několik zastavení. Jedna tabule bude u tvrze pojednávat spíš o historii té stavby než o současnosti.

Za rok se bude znovu volit prezident. Už se na případnou další vlnu zájmu o městys vnitřně připravujete?

Já hlavně doufám, že to budu mít klidnější ohledně médií. Minule jsem si to užil dost. I Nové Veselí bylo tehdy docela rozdělené. Mnohdy jsem se stával terčem. Různé skupiny po mně chtěly, abych se vyjádřil. Já ale odmítal. Nevím, jestli je to dobře, možná není. Já ale hlavně chtěl, aby se lidi u nás ještě víc nerozdělovali. To mi přišlo přednější.