Zadní vrátka pro novou výstavbu obyvatelé prominentní čtvrti odmítají

O letošním létě měl náměstek jihlavského primátora Vratislav Výborný (ČSSD) mimo jiné tento důležitý úkol: obcházel jednotlivé zastupitelské kluby, aby u nich získal podporu pro nový územní plán, na jehož finální podobě se volení zástupci krajského města stále nemohou shodnout.



Výborný, který je zodpovědný za rozvoj Jihlavy, proto přišel s myšlenkou, že by se sporné nové lokality pro bydlení daly do „rezervy“.

V praxi by to znamenalo, že by se nový územní plán schválil, ale ve zmíněných sporných místech by se nesmělo stavět. Případné budování nových domů by pak mohlo povolit zastupitelstvo, které by muselo schválit změnu územního plánu.

„Vždy bude muset nejdříve vzniknout odborná studie, která konstatuje, kolik domů dané území unese, aniž by se musely měnit komunikace. A bude na zastupitelstvu, zda řekne: ‚Ano, uděláme změnu, nebo ne, neuděláme‘,“ popisuje ve zkratce Výborný.

Od tohoto kroku si slibuje, že se mu podaří uklidnit zejména obyvatele příměstské části Zborná. Právě tam totiž předchozí návrh nového územního plánu vzbudil největší odpor. Místním lidem se totiž nelíbí, že by měla být zastavěná louka na okraji obce (více čtěte zde).

Chystají „salámovou“ metodu?

Podle nich není Zborná na další růst vůbec připravená. Nemá vhodné komunikace pro zvýšený provoz, ani dostatečnou kapacitu vodovodu a kanalizace.

„Tento model jsme zvolili i u Sasovského údolí a tam se s ním lidé spokojili. Nevidím důvod, proč by to jako záruka nemělo stačit i ve Zborné,“ tvrdí Výborný, který v této části města žije.

Jenže mezi některými svými sousedy ani s tímto krokem nenašel pochopení. Ti ho považují pouze za oddálení, nikoli řešení.

„To, co říkal pan náměstek, se nedá nijak právně zajistit,“ tvrdí advokát Vítězslav Dohnal, který zastupuje nespokojené lidi sdružené ve Spolku za zachování zdravé Zborné. Podle něj magistrát pouze chce „salámovou“ metodou postupně celou louku zastavět.

„Nejdřív změnou územního plánu povolí dva domky, pak další dva a pak se řekne, že už tam domy jsou, a přistaví se další,“ předkládá Dohnal možný scénář vývoje.

Podle opozičního zastupitele Radka Popelky (ANO) však navrhovaný model občany Zborné dostatečně hájí před případnou velkou výstavbou. „Je to rozumné řešení. Pokud tam bude chtít investor stavět, musí to schválit město. A město by mělo brát zřetel na přání občanů.“

Ve hře je stále žaloba

Jedním z nejhlasitějších kritiků další zástavby Zborné je Výborného koaliční kolega a soused ze Zborné Vladimír Hink (ODS). „Ta lokalita se dává do rezervy, aby se v mezidobí vybudovala komunikace a vodovod, které chybí. A to vše za veřejné peníze, a ne za prostředky investora,“ zlobí se Hink.

Na otázku, zda by s výstavbou souhlasil, kdyby i příslušnou infrastrukturu zafinancoval soukromý subjekt, odpověděl jasně: „Ani tehdy by to pro mě nebylo schůdné. Už třikrát ten záměr nebyl schválen, byly pro to nějaké důvody a ty nepominuly.“

O tom, zda dají zastupitelé zpracovateli územního plánu pokyn, aby dal Zbornou a další dotčené lokality do rezervy, budou jednat v úterý 20. září. Pokud tento krok schválí, rozjede se další kolo administrativního procesu. K dokumentu se budou vyjadřovat dotčené úřady i lidé ve veřejném projednávání.



„Pokud by byl územní plán i poté schválen v této podobě, následovaly by z naší strany přímé právní kroky. Podali bychom žalobu,“ varuje právník Dohnal.