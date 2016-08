Na vedení vysokorychlostní trati městem se jihlavští náměstci neshodnou

Jsou to dva měsíce, co se na krajském úřadě slavnostně podepisovala dohoda o spolupráci při výstavbě centrálního dopravního terminálu Jihlava-město (o podepsané smlouvě se dočtete zde).

V memorandu stojí, že nejpozději za tři roky by se mělo začít s proměnou zchátralého jihlavského městského nádraží na moderní dopravní terminál, kde se budou potkávat vlaky, autobusy a MHD. Připraven má být tento prostor také na to, že by do centra města jednou zajížděl i plánovaný rychlovlak.

Jak se ale nyní ukázalo, radní krajského města vůbec nemají jednotný názor na to, jak by měly rychlovlaky do města zajíždět.

Proti zavedení vysokorychlostní železnice (VRT) na městské nádraží se ostře vymezuje například náměstek primátora za lidovce Jaromír Kalina. „Jsem zcela zásadně proti zavlečení VRT do centra města,“ konstatuje. Ač sám je velkým příznivcem vybudování vysokorychlostní železnice, s její zastávkou v centru krajského města nesouhlasí.

Náměstek chce zastávku až za městem, třeba ve Stříteži

„Ve Francii, Německu nebo i ve Španělsku jsou zastávky VRT na tratích, na okrajích měst. Z tohoto hlediska by mi jako ideální připadala zastávka Střítež,“ vysvětluje.

Ze Stříteže by pak do Jihlavy jela navazující doprava. „Přivedení VRT do centra města by bylo obrovským zásahem do tváře Jihlavy. Navíc by si to vyžádalo obrovské investiční náklady, včetně třeba zabrání půdy kvůli ochrannému pásmu,“ konstatoval Kalina.

Kudy by do Jihlavy jezdily rychlé vlaky Variant, podle kterých by vysokorychlostní trať (VRT) protínala Vysočinu, je stále několik. Nejčastěji se ale v souvislosti s Jihlavou hovoří o takzvané „červené“ variantě H4. V ní se počítá s tím, že se souprava z hlavního koridoru VRT odpojí před Jihlavou kousek pod Herolticemi a bude směřovat přes současné hlavní nádraží směrem na městské. Ze zakreslení v mapách vyplývá, že dojezd rychlovlaku na připravovaný terminál by kopíroval současnou trať, jež ale prochází obytnými zónami. Trať jde i kolem ZŠ Havlíčkova, kde je zatím nechráněný přechod, který využívají děti při cestě do školy. Železniční trať vede taktéž kolem ulic Na Vyhlídce a Havlíčkova, pod ulicí Jánskou a pod sídlištěm Královský Vršek. Rychlovlak by přejížděl i přes čtyři mosty.

Pro zajíždění rychlých vlakových spojů do centra města naopak jsou další dva náměstci primátora.

„Jsem pro všemi dvaceti. Umožní to Jihlavě další rozvoj. Znamená to obrovské příležitosti. Bránit tomu by byla obrovská hloupost,“ domnívá se Vratislav Výborný (ČSSD), první náměstek primátora, který má na starosti rozvoj města.

Velkým bojovníkem za VRT v centru města je náměstek Jaroslav Vymazal z Občanské demokratické strany, jenž má v kompetenci dopravu.

„Od samého začátku mého působení na radnici usiluji o to, aby krajské město mělo takové spojení. Se zastávkou na okraji města bych se rozhodně nespokojil. Pokud to má být funkční, musí to být v centru města, a to na městském nádraží, ze kterého chceme mít centrální dopravní terminál,“ říká rozhodně.

„Hlavně se nebojme. VRT je přínos pro město. Vše je technicky řešitelné. Obavy z toho nemám. Dělá se to pro lidi, a ne proti nim. Navíc, když vlak bude zajíždět do Jihlavy, rychlost bude výrazně snížena,“ dodává.

Do centra Jihlavy by přitom neměly zajíždět úplně ty nejrychlejší soupravy, jež se pohybují až třísetkilometrovou rychlostí. „Jihlava nebude ležet přímo na ‚třístovce‘, ale na přípojné větvi, o které se uvažuje,“ uvedl již před časem Václav John, manažer sekretariátu generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Naopak by do města mohly jezdit expresní a meziregionální vlaky, například railjet a pendolino.

Čtyři nové mosty a stodvacetimetrové ochranné pásmo

„Rychlost souprav na území Jihlavy lze předpokládat v rozmezí 60 až 120 km/h. V tomto případě by ochranné pásmo u dráhy činilo 60 metrů od osy krajní koleje,“ sdělil mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.

Expresy by v Jihlavě třeba přejížděly i přes čtyři mosty. Z městského nádraží by se pak souprava stáčela ke Starým Horám, aby se mezi Hlávkovem a Vyskytnou nad Jihlavou napojila na hlavní koridor ve směru na Prahu. „S jinou zastávkou u Jihlavy se zatím nepočítá,“ dodal Ptačinský.

Zároveň ale připouští, že stávající tratě by k dojížďkám na terminál Jihlava-město musely být zmodernizovány. „Trasy by se například musely přizpůsobit novým limitům souprav. Je to i otázka elektrifikace, oplocení a bezpečnostních opatření. Jednokolejné mosty by s největší pravděpodobností musely přejít na dvoukolejnou variantu,“ dodal.

V současné době se připravuje zadání studií proveditelnosti VRT Praha - Brno - Vranovice. Tyto materiály budou sloužit ministerstvu dopravy a SŽDC jako podklad pro strategické rozhodnutí o realizaci projektu a jeho hlavních technických i provozních parametrech.

Projekt by měl být realizován v letech 2030 až 2050, pokud Česko vůbec bude rychlodráhu mezi Prahou a Brnem chtít.