VIDEO: Když je každá minuta drahá. Hasiči na čas tahali z vraků „raněné“

Pořadatelé IV. ročníku mistrovství České republiky nechali autovraky navést na Vratislavovo náměstí, kde simulovali reálné situace, s nimiž si musí hasiči u nehod poradit. Soutěžícím týmům připravili 14 rozdílných scénářů kolizí.

Při nich byla auta převrácena na bok, na střechu, poskládaná na sebe či různě do sebe zaklíněná. Nechyběly ani překážky v podobě sudu, dopravní značky či betonového nosníku. Nakonec vždy do jednoho z naaranžovaných havarovaných vozů vlezl figurant, který hrál zraněného pasažéra v bezvědomí.

„Úkolem je v časovém limitu a za použití hasičské techniky zraněného efektivně a bezpečně vyprostit z vozu, dát mu předlékařskou první pomoc a předat jej zdravotnickým záchranářům,“ vysvětluje princip soutěže mluvčí hasičů kraje Vysočina Petra Musilová.

Do klání se tentokrát nominovalo 14 týmů dobrovolných hasičů, každý kraj zastupovalo vždy jedno družstvo. To se skládá z velitele zásahu, zdravotníka a dalších dvou hasičů. Podmínkou bylo, že v týmu nesmí být hasičský profesionál. Den předem si soutěžící vylosovali pořadí a také modelovou situaci, kterou jim pořadatelé následně připravili.

Scénář nehody jim však byl utajen do posledního okamžiku. Do čeho jdou, se dozvěděli až s výstřelem startovací pistole. Tým byl totiž uzavřen ve stanu, aby dopředu neviděl, co se pro něj chystá. „Teprve pak vybíhají k místu zásahu. Nejprve musí udělat průzkum. Je to pro ně o dost složitější, než v reálné situaci - když jedou ke skutečnému zásahu, většinou už jim operační důstojník říká, o jaký typ nehody jde a na co se připravit,“ doplnila Musilová.

Figurant lezl do vraku okénkem

Hasiči během soutěže nejčastěji brali do rukou hydraulické nůžky, rozpínáky, různé klíny, podpěry a snažili se do auta dostat. „Je to opravdu náročné. Ty nástroje váží od 18 do 25 kilogramů. Když to máte držet 15 minut nad hlavou či v úrovni prsou, není to žádná legrace,“ říká velitel soutěžícího týmu hasičů z domácího Nového Města na Moravě Dušan Holý.

Zdravotník v týmu má na starosti zraněného. „Nohy nahoru! Pozor na pánev,“ domlouvají se soutěžící hasiči mezi sebou a ukládají figuranta, který mezitím dostal kyslíkovou masku a ochranný límec na krk, na desku a vytahují jej z vraku.

Jejich výkony hodnotí rozhodčí, kteří si musí mnohdy i lehnout na zem, aby přesně viděli, jaké taktické kroky tým právě provádí. Hodnotí se taktika a technika provedení zásahu a poskytnutí předlékařské první pomoci. Rozhodující však byl i čas.

„Na celý zásah mají vyčleněn limit 20 minut, během kterého musí vyprostit osobu z havarovaného vozidla. Pokud překročí čas 15 minut, je družstvu udělena za každou následující minutu bodová sankce. Jestliže je pokus překročen o 20 minut, je soutěžní pokus ukončen a družstvo se ocitá na chvostu tabulky,“ vysvětlila Musilová.

Soutěž byla náročná nejenom pro zasahující hasiče, ale i pro figuranty, kteří byli na dlouhou dobu uvězněni ve velmi nepříjemných polohách. „Ležel jsem na břiše, ohnutý přes betonový nosník, který prošel střechou auta. Nade mnou bylo asi 10 centimetrů prostoru. Lezl jsem tam bočním okénkem, které jsem pak za sebou zatočil,“ popisoval třináctou modelovou situaci profesionální hasič Ladislav Němec, který si v sobotu vyzkoušel roli a pocity havarovaných osob. „Pro tým to byla velmi náročná situace. Nemohli se mnou moc manipulovat, bylo tam minimum prostoru,“ uznal obtížnost zásahu.

Nakonec nejvíc bodů v soutěži získali hasiči z JSDH Rumburk (Ústecký kraj) a zvítězili. Druzí skončili hasiči z Blovic (Plzeňský kraj) a na třetím místě se umístili hasiči z Přerova. Domácí tým z Nového Města na Moravě skončil pátý.