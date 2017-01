V továrně se otrávil jako v plynové komoře. Příbuzní dělníka žádají miliony

Po jednateli firmy nyní u jihlavského okresního soudu v rámci trestního řízení uplatňují svářečovi příbuzní odškodné 11,5 milionu korun. Dalších 1,8 milionu chce Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Nešťastná událost se stala v lednu 2015. Venku tehdy byl velký mráz a kogenerační jednotka, která měla vytápět halu společnosti M-Kovo v Rantířově u Jihlavy, nefungovala. Když to jednatel firmy Jiří Mičke zjistil, snažil se ji několikrát zprovoznit.

Přitom zjistil, že v hadici, která odváděla spaliny, je voda, která vlivem silných mrazů zamrzla. Proto její konec umístil do kanálu, aby při rozmrzání vytekla do kanalizace.

„Jinak to udělat nešlo. Musel jsem to rozchodit. A pouštět vodu na zem jsem nechtěl, zamrzla by a někdo by po ní mohl uklouznout,“ hájil u jihlavského soudu svůj postup.

Mladému muži odumřela zásadní část mozkových buněk

Vstup do kanálu byl těsně u zdi haly. Za ní je toaleta, na níž v inkriminované době seděl i mladý svářeč. Podle obžaloby bylo otevřené větrací okénko, kterým se dovnitř nasál jedovatý oxid uhelnatý. Proudil z už průchodné hadice, která byla stále položena u kanálu. Plyn mladíka otrávil.

Jeho spolupracovníci ho našli až po několika desítkách minut. Vyvedli ho ven a zavolali záchrannou službu.

„Jevil známky intoxikace oxidem uhelnatým. Sice ještě dýchal, ale jeho stav se zhoršoval a začal upadat do bezvědomí,“ popsala Lucie Dolejší, která jako řidička záchranné služby na místo dorazila.

Zdravotníci mladého muže napojili na plicní ventilaci a okamžitě s ním odjeli do jihlavské nemocnice. Otrava ale byla natolik silná, že dělníkovi odumřelo velké množství mozkových buněk a bude mít pravděpodobně trvalé následky.

„Dle znaleckého lékařského posudku ta část nervových buněk, která v mozku odumřela, je tak zásadní, že progrese mentálního vývoje je spíš v pásmu teorie. Poškozený je na úrovni malého dítěte a péče o něj bude trvalá a nezbytná,“ uvedl zmocněnec poškozeného Pavel Sejkora.

Jednotka tolik spalin vyprodukovat nemohla, hájí se Mičke

Mičke jakoukoliv vinu popírá. Podle něj bylo okénko na toaletu v inkriminovanou dobu kvůli mrazu zavřené. Navíc prý kogenerační jednotka nemohla vyprodukovat tolik oxidu uhelnatého, aby se dělník otrávil pouze na pracovišti.

„Je tam sonda, která by při vyšších hodnotách oxidu uhelnatého kogenerační jednotku vypnula. Od té doby provádíme pravidelná měření a vždy bylo vše v pořádku,“ tvrdí Mičke, jenž si nechal vypracovat i oponentní posudek.

Pokud by byl odsouzen, hrozí mu trest v sazbě od 6 měsíců do 4 let.

„Jde však o nedbalostní trestný čin, tudíž by se jednalo s největší pravděpodobností o podmíněný trest,“ doplňuje státní zástupce Miroslav Novák.

Další stání je u jihlavského soudu naplánované na 6. března.