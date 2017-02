Soud potrestal bývalou starostku za vystavování fiktivních faktur

Fiktivními dohodami o provedení práce Němec způsobil podle spisu obci škodu přesahující 500 tisíc korun. Proti němu však kvůli promlčecí lhůtě soud trestní stíhání zastavil.

„Jsem nevinný. Z těch peněz jsem si nevzal ani korunu. Všechna práce byla provedena,“ hájil se po celou dobu procesu Němec.



Ten nijak nepopíral, že řada dohod byla fiktivních. Sepsal je však prý kvůli tomu, že lidé, kteří pro Cejli skutečně něco dělali, směli podle zákona odpracovat pouze sto hodin ročně.

Přičemž povinností prý bylo tolik, že tento strop někteří z nich zejména při sezonních pracích, jako je vyžínání a sázení stromků nebo sečení trávy, dokázali překročit během měsíce.

Proto se s nimi dohodl, že jednotlivé činnosti rozepíše na další lidi. Na papíře se tak odpracované hodiny rozložily na více osob. Většina dohod byla původně pouze ústních. Do písemné formy se dávaly tehdy, když obec musela předložit doklady ke kontrolám Všeobecné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Poláčková po svém předchůdci přejala zaběhnutý systém

Podle soudu se však Němec, který ve funkci skončil v roce 2008, trestné činnosti dopustil. Její škoda však byla nižší než půl milionu korun, jak ji vyčíslila obžaloba. „Tudíž došlo k překvalifikování trestného činu a trestní stíhání tak bylo promlčeno. Soudu nezbylo nic jiného než stíhání zastavit,“ zdůvodnila rozsudek soudkyně Tereza Jedličková.

Pětiletá promlčecí doba uplynula v lednu 2013 a trestní stíhání bylo zahájeno až v dubnu 2015.

Na Danu Poláčkovou, která byla od ledna 2004 do ledna 2008 Němcovou místostarostkou a poté až do listopadu 2010 starostkou, se však promlčecí lhůta nevztahovala. Přejala po svém předchůdci v obci zaběhnutý systém a pokračovala v něm. Soudkyně naznala, že způsobila škodu téměř 250 tisíc korun a uložila jí peněžní trest v celkové výši 80 tisíc korun. Pokud by je nezaplatila, hrozil by jí čtyřměsíční trest.

„Cítím se nevinná,“ pronesla už dříve Poláčková, která u vynesení rozsudku nebyla.

Peníze se obci nevrátí, současná starostka se dál soudit odmítá

Statisíce se však do rozpočtu Cejle s největší pravděpodobností nevrátí. „Vzhledem ke komplikovanosti celého případu není možné v tuto chvíli jednoznačně přesně vyčíslit škodu, která obci vznikla,“ uvedla Jedličková a odkázala Cejli na občansko-právní řízení.

„Myslím si, že tuto cestu zvažovat nebudeme. Jsem ráda, že už to skončilo,“ uvedla současná starostka Pavlína Nováková, která se vzdala práva na odvolání.

Státní zástupce i Dana Poláčková si ponechali osmidenní lhůtu na rozhodnutí.