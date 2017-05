Pro líčení k pádu mostu ve Vilémově soud prodlouží lavici obžalovaných

Most ve Vilémově Oprava mostu ve Vilémově se konala v rámci rekonstrukce silnice II/345 mezi Golčovým Jeníkovem a Chotěboří. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.

Podle závěrů policejního vyšetřování mají na neštěstí zřejmě největší podíl dvě posledně jmenované firmy, které spolu při opravě nekomunikovaly. Statiku mostu s největší pravděpodobností narušilo odbagrování přílišného množství zeminy u vnější strany mostní podpěry. Pilíř se pak neměl o co opřít a přestal plnit svou nosnou funkci.