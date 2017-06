Hoch si šel po škole s kamarády zaplavat do rybníka a utopil se

Podle starosty se neštěstí stalo okolo 15. hodiny. Tělo chlapce bylo nalezeno v podvečerních hodinách, spolupracovali i hasiči.

„Příčiny a okolnosti úmrtí mladistvého prověřujeme. Pravděpodobnou příčinou tragické události bylo přecenění sil a podcenění klimatických podmínek. S ohledem na rodinu nebudeme k případu poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla pelhřimovská policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Starosta Karel Štefl uvedl, že chlapec byl deváťák, dojížděl z nedaleké vesnice. „Za několik týdnů bych ho slavnostně vyřazoval, patřil mezi šikovné a oblíbené žáky, měl jít na střední školu, byl sportovec, věnoval se například work outu,“ řekl.

Ze zprostředkovaných informací se Štefl dozvěděl, že ten den ve škole nacvičovali žáci divadlo. Po škole se několik kamarádů domluvilo, že se půjdou vykoupat.

„Údajně přeplavávali rybník v užším, asi padesátimetrovém místě na druhou stranu, voda je uprostřed hluboká okolo dvou metrů. Teplotu má úměrnou ročnímu období. Co přesně se stalo, se neví. Zda měl chlapec náhlé zdravotní problémy nebo třeba dostal křeč. Dva kamarádi se mu prý pokoušeli pomoct,“ popsal starosta.

Rybník je místní plovárna, kam se lidé chodí koupat na vlastní nebezpečí. „Za posledních dvacet let nepamatuju, že by se u nás něco takového stalo, před těmi asi dvaceti lety letěl vrtulník pro jednoho plavce, který špatně skočil do vody a narazil hlavou o kámen,“ dodal počátecký starosta Karel Štefl.

Policejní mluvčí Miláčková uvedla, že jde o letošní první případ utonulého mladistvého na Vysočině.