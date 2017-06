Deváťáci z Telče už nesedí jenom v lavicích, v červnu provádějí zámkem

„Je to tradice, kterou založil už můj otec,“ říká kastelán Bohumil Norek.

Ve středu měli žáci za sebou první ostrou průvodcovskou zkušenost. Text poprvé nečetli z papíru a jako posluchače před sebou měli své mladší spolužáky ze školy.

Naučit se museli spoustu letopočtů, šlechtických jmen i odborného názvosloví. A tak se nelze divit, že si občas na některou část výkladu nemohli hned rozpomenout.

I oni sami přiznávají, že je pro ně nejhorší naučit se množství textu. „Bylo náročné se to naučit zpaměti,“ přikyvuje Tereza.

Pro její kamarádku Káju je zase nejtěžší překonat trému a zvládnout projev. „Je dobré, že se můžeme podívat kolem sebe a některé věci se nám vybaví. Letopočty jsou těžké,“ říká.

Nevrtět se, být přirozený, překonat trému a nervozitu

Jejich lektorky z Národního památkového ústavu, které je v přípravě vedou, však tvrdí, že zvládnout text je to nejmenší.

„Nejhorší je začít ovládat své tělo. Být přirozený, nevrtět se, překonat trému a umět spolupracovat a vnímat sám sebe,“ říká Naděžda Rezková Přibylová, vedoucí edukačního oddělení Národního památkového ústavu v Telči.

Návštěvní doba zámku Telč Do konce června mohou zájemci navštívit zámek v Telči každý den kromě pondělí od 10 do 16 hodin.

Během letních prázdnin se návštěvní doba prodlužuje, brána zámku se otevře v 9:00 a zavře až v 16:30. Více informací je na webu www.zamek-telc.eu.

A tak hned po skončení první prohlídky, za kterou děti sklidily potlesk, udílejí lektorky svým žákům své rady a postřehy.

„Tadeáši, mluv hodně nahlas, ale bylo to o mnoho mnoho lepší než posledně. Michal si dá pozor na slova zvláštně a zvlášť. Děláš v tom chyby, jinak dobré. Lenka měla na arkádě úžasné, přirozené ukazování. To se mi moc líbilo. Jirko, mluv pomalu, ale moc příjemně jsi mě překvapil,“ radí dětem Lucie Bláhová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Deváťáci, kteří se do projektu přihlásí, se nejprve pod vedením lektorek naučí historii zámku, dostanou text, který budou přednášet, projdou si trasu a zhlédnou prohlídku profesionálních průvodců.

Když vše zvládnou na jedničku, začnou sami zámeckou trasou A provázet skutečné návštěvníky.

Rozděleni jsou do skupin a při výkladu se střídají. Na jednoho žáka vyjde prezentace dvou až tří sálů.

Na zámku mohou vyniknout i třídní outsideři

„Je to pro ně skvělá zkušenost. Navíc každý z deváťáků už je přijatý na nějakou střední školu, tak alespoň duchaplně tráví poslední dny ve škole. Naučí je to veřejné prezentaci, jednání s cizími lidmi a také se tak trochu ocitnou na druhé straně barikády. Sami pak na konci praxe uznávají, že to s žákovskými skupinami nebývá jednoduché. Udržet pozornost dětí, i když jsou to jejich vrstevníci, není žádná legrace,“ potvrzuje Karel Navrátil, ředitel ZŠ Masarykova, jejíž žáci se projektu pravidelně účastní.

Pravidelně se do akce zapojuje kolem 20 až 40 dětí z obou telčských základních škol. Letos jsou ale pouze ze ZŠ Masarykova.



„Výběr dětí neomezujeme ani jejich jazykovými schopnostmi. Spousta dětí má řečové vady, ale my se je snažíme podpořit v tom, aby na sobě pracovaly a získaly sebevědomí. Speciálně pro outsidery, kteří jsou ve třídě tiší, je to velmi přínosné v tom, že se stanou sebevědomými ve svém projevu,“ připomíná Naděžda Rezková Přibylová.

„Vždy mě překvapí ti žáci, kteří nejsou schopni na začátku říct pořádně ani své jméno a pak tady vystřihnou krásný výstup. Jedničkáři jsou za hvězdy ve třídě, tady mohou vyniknout i ti ostatní,“ dodává.

Zámek má na tento projekt pozitivní ohlasy. Stejně tak škola. „Napsaly mi dvě paní učitelky z Terezína, které byly na zámku na exkurzi se svými žáky. Prý to byl pro ně skvělý příklad a rády by něco podobného zavedly v Památníku Terezín,“ uvedl ředitel Navrátil.