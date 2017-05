Česko má nový rekord v hodu čtvrtmetrákovým závažím do výšky

Závaží má 24,493 kilogramu. Sektor je nachystaný trochu jako pro atletickou disciplínu skok o tyči. A pak přijde silný chlap a závaží se snaží hodem jednou rukou poslat přes laťku.

„Jsem šťastný, že se nový český rekord 536 centimetrů podařil. Mám pořádný mozol, ale nakonec jsem to dal. Stálo mě to hodně sil,“ liboval si ve středu odpoledne teplický silák Vladislav Tuláček v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit. Zapsal se tak do české knihy rekordů.

Závaží o hmotnosti pytle cementu ho potrápilo, jenže Tuláček to nevzdal. Překonal tak svůj loňský rekord, který měl hodnotu o centimetr nižší.

„Musíte to dobře načasovat pod laťkou, aby závaží správně kulminovalo co nejvýše nad ní, všechno se musí ideálně sejít,“ prozradil svůj recept.

Stravu mívá před důležitými sportovními výkony stejnou. Ráno vajíčka, potom ovesnou kaši s ovocem. Psychickou pohodu nachází v tom, že ho sport baví, dává si stále vyšší mety. Hlavně se prý nenechat odradit a jít stále dopředu.

„Tato disciplína je součástí Skotských her, kterým se věnuji už na profesionální úrovni. Základ mi dala moje atletická průprava, původně jsem vrhal koulí,“ prozradil sportovec.

Už ho sledovala i Alžběta II.

Při Skotských hrách má na každou výšku pouze tři pokusy. V Pelhřimově jejich počet omezený nebyl. Zkoušel to třicetkrát. Světový rekord je dokonce 560 centimetrů. „Pomaličku k němu budu ukrajovat cestu, v příštích dvou třech letech bych se chtěl přiblížit co nejvíc,“ prozradil Tuláček své plány.

Prastaré Skotské hry mají několik disciplín. „Třeba vrh lehkým i těžkým kamenem, hod břemena do dálky a další, včetně vrhání závaží do výšky,“ řekl čerstvý rekordman.

Ve své původní atletické disciplíně - vrhu koulí - dosáhl největšího úspěchu v roce 2005, kdy v kategorii do sedmnácti let skončil druhý na světě.

Nyní ve svých osmadvaceti považuje za zcela mimořádný zážitek ten z loňska, kdy se účastnil Skotských her přímo ve Skotsku. Soutěži ve městečku Braemar totiž přihlížela britská královna Alžběta II. a její syn princ Charles.

„Vyhrál jsem tam víc disciplín, moje jméno vyryli na pohár, byl to krásný zážitek,“ vzpomíná.