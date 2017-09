Karosáři zažili v Jihlavě slávu i těžké časy, po Únoru je polkla Karosa

Seriál 19:30 , aktualizováno 19:30

V Havlíčkově ulici, kde dnes obyvatelé Jihlavy nakupují v supermarketu Billa, stávala od roku 1887 proslulá továrna na kočáry a později autokarosárna J. K. Sedláčka. Vydržela tam až do konce šedesátých let minulého století. Po znárodnění v roce 1948 byla začleněna do podniku Karosa Vysoké Mýto.