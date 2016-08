Kvůli Návštěvníkům se Pelhřimov na celé léto přejmenoval na Kamenici

Génius přelomu století Adam Bernau vyrůstal v Pelhřimově. Právě tam se potkával s velkým učitelem Aloisem Drchlíkem, který byl kdysi zaměstnán na Karlově univerzitě jako čistič klozetů. Tyto postavy ze známého seriálu hráli Viktor Král a Vlastimil Brodský.

Štáb režiséra Jindřicha Poláka natáčel ve městě celé jedno léto na začátku osmdesátých let. Přesněji, celkem osm týdnů. Začínalo se 22. června 1981. Žil tím celý Pelhřimov.

Filmová místa Letní seriál MF DNES a iDNES.cz vás zavede na několik desítek míst po celé České republice, která si filmaři vybrali jako kulisu pro filmy, televizní seriály nebo hudební klipy.

„Já byl jako děcko u toho. Kvůli seriálu stály celé léto na náměstí kolotoče, normálně fungovaly. Chodili jsme na noční natáčení. Atrakce jsme si normálně užívali,“ vzpomíná jeden z přímých účastníků natáčení. Všechny reprízy Návštěvníků poctivě sleduje.



Vchod z náměstí do hotelu, v němž bydlela expedice Adam 84, je ve skutečnosti současným vstupem na pelhřimovskou radnici. Dnes je před ní obnovené podloubí, které bylo ještě v době natáčení zastavěné.

Filmový štáb tehdy bydlel v jednom pelhřimovském domě. Někteří herci včetně Dagmar Patrasové byli ubytovaní v hotelu v Jihlavě. Představitelku Káti - Emilie Fernandez - už tehdy jezdil na natáčení navštěvovat její budoucí muž, muzikant Felix Slováček.

Nakřáplý hlas i rande s hochem od kolotočů

Dětskému herci Viktoru Královi bylo v době pelhřimovského natáčení třináct let. Ještě před Návštěvníky se dostal k filmování tak, že si ho ve škole vybrali do snímku Krakonoš a lyžníci.

Po premiéře Návštěvníků se Krále ptali, proč má tak nakřáplý hlas. Vysvětloval to tím, že už jako mimino prokřičel většinu dní i nocí. Proto jeho hlasivky už od útlého dětství dostávaly zabrat.

A protože velkou část dětství strávil před kamerou, musel pak vše dohánět ve škole. „Mojí židli ve třídě říkali křeslo pro hosta. Zameškal jsem spoustu hodin a pak jsem to musel dohánět,“ vyprávěl později. V té době si ho prý mnozí diváci pletli s dalším dětským hercem, Tomášem Holým, který byl zhruba stejně starý. Dokonce se ho ptali, jestli nejsou dvojčata.

Už tehdy Král prohlásil, že herectví je těžká profese. „Dělá se v sobotu, v neděli, večer i ve svátky. Jsou dlouhé přípravy a pořád se na něco čeká,“ uvědomoval si.

V dospělosti se pak vydal jinou pracovní cestou, po roce 1989 působil ve firmě prodávající vysavače.

Dětskou láskou Adama Bernaua byla dívka Ali, kterou představovala Klára Pollertová-Trojanová. Při filmování v Pelhřimově jí bylo deset let. „Ve skutečnosti jsem se při natáčení zamilovala do kluka od kolotočů a jednou jsem s ním místo filmování zmizela na rande,“ vyprávěla herečka později.

V seriálu je zdokumentováno město roku 1981

Lada Niva, kterou jezdila parta z budoucnosti, byla v roce 1981 vidět třeba v Palackého ulici u Jihlavské brány.

A Poděbradovou ulicí od Rynárecké brány jeli k náměstí hasiči. Tuto scénu si v Pelhřimově nedávno připomněli v rámci festivalu rekordů. Silák Jiří Žaloudek v zápřahu odtáhl na stejném místě velkou hasičskou stříkačku. A opravdu šlo o vůz ze známé scény seriálu.

Zahrál si v záběru, kdy se auto falešných geodetů jedoucí v protisměru potká s hasiči mířícími k požáru domu Adama Bernaua. Muž za volantem cisterny si ve scéně poplácal na čelo. Akademik Richard v podání herce Josefa Bláhy si to vyložil jako pozdrav.

Jeden z dobrovolných hasičů se před časem na seriál díval a podle poznávací značky zjistil, že „slavná“ cisterna stojí v nedaleké garáži v Novém Rychnově. Auto získali v roce 1987 od profesionálních hasičů z Pelhřimova, kde ho využili k natáčení. Hasiči ho potřebují dodnes, letos na jaře s ním vyrazili odstraňovat škody po bouřce.

Dvořáka vykolejila hádka Brodského a Bláhy v autě

V Pelhřimově strávil řadu dní i herec Josef Dvořák, jehož postava se v seriálu jmenovala Karas. Herec je rodákem z nedaleké Horní Cerekve.

Během natáčení si tehdy se ženou pronajali chatu u jednoho blízkého rybníka. Když jel ale poprvé na natáčení do Pelhřimova s kolegy Brodským a Bláhou, dostal se do rozpaků. Oba se totiž celou cestu v autě hádali. Dvořák po příjezdu šel za produkční s prosíkem, že by s nimi už nechtěl jezdit, když se tak nemají rádi.

Dozvěděl se, že to bývala jejich obvyklá hra. Naopak se rádi měli a takové slovní souboje pro ně byly potěšením.

Seriál Návštěvníci ale nevznikal jen na Vysočině. Samotný dům Bernauových, který vyhořel, už ale dnes nestojí. A nebyl v Pelhřimově, nýbrž v brněnské Bráfově ulici.



Točilo se taktéž v Neveklově (rybník Bejšovec), Brandýse nad Labem (potopa po vypuštění rybníka), v německém Göhrenu (návrat Návštěvníků) či v nizozemském Harderwijku (scény s delfíny).

Celé natáčení, které začalo v Pelhřimově, skončilo až další rok na podzim, přesněji v říjnu 1982. Tedy skoro až po roce a půl.