Priority rychlovlaků: Přerov, Berlín, Vysočina. Zbývá najít vhodnou trasu

O tomto plánu v Jihlavě informoval předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Podporuji, aby existovala stanice, která bude propojená s krajským městem Jihlavou,“ řekl. To, kde by mělo nádraží pro expresy být, nechává na rozhodnutí jihlavského zastupitelstva.

Trasa Praha - Brno je pro Česko jednou z priorit. Dřív se však podle všeho začne budovat nová vysokorychlostní trať mezi Brnem a Přerovem. „Je lépe připravená,“ vysvětlil Sobotka. Třetím je pak spojení Praha - Berlín, čili napojení na západoevropskou síť rychlovlaků.

Teď půjde na Vysočině o to najít vhodnou trasu. A už jen to nebude nic jednoduchého. Například obce kolem Vyskytné nad Jihlavou nesouhlasí, aby trať vedla tudy. „Měla by jít v ochranném pásmu dálnice,“ myslí si starosta Petr Böhm.

Rozhodnout o trase by měli po doporučeních expertů zástupci politických stran a hnutí, které se z říjnových voleb dostanou do krajského zastupitelstva.

Podpora není stoprocentní

Že trať pro rychlé vlaky (VRT) má vést přes Vysočinu, to podporují téměř všechny významné politické strany a hnutí.

Naopak jinudy než krásnou krajinou Vysočiny by vlak vedli Starostové pro občany. „Stát i náš kraj by měl investovat spíše do současné železniční dopravy a provést nutnou modernizaci,“ zdůvodnil předseda Starostů pro občany Karel Janoušek.

S otazníkem vidí rychlovlak přes Vysočinu i Jan Veleba, lídr koalice Strany práv občanů a Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury. „Pokud by měla jít do stavby VRT přes Vysočinu nějaká ‚megainvestice‘, tak bych dal přednost modernizaci toho, co už máme,“ konstatoval Veleba.

Komunisté navrhují, aby trať co nejvíc kopírovala dálnici D1. „Jedna z možných zastávek by mohla být mezi Humpolcem a Jihlavou,“ uvedl jejich lídr Milan Plodík.

Stanice i v Meziříčí a Bíteši, navrhují politici

Hnutí ANO by preferovalo více stanic na trati než jen jednu. „Věřím, že odborníci přijdou s řešením, které trať zpřístupní většině obyvatel Vysočiny,“ poznamenal Josef Pavlík, jenž je v čele kandidátky.

„Zastávky by měly být nejen v krajském městě, ale rovněž ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši. Společná stanice by vznikla pro Pelhřimov a Humpolec,“ přiblížil své představy lídr občanských demokratů Zdeněk Geist.

Také ODS chce, aby trať sloužila i pro regionální dopravu. Podobný pohled na věc má rovněž koalice TOP 09 a Zelených a také lidovci.

„Trať budou moci používat různé druhy vlaků od nejrychlejších expresů po zastávkové rychlíky, takže i několik stanic lze na vhodných místech Vysočiny zřídit. U Jihlavy by měl vzniknout sjezd na navazující tratě do Havlíčkova Brodu, Veselí nad Lužnicí, Znojma a Třebíče,“ zmínil krajský šéf lidovců Jaromír Kalina.

„Vyřešeno by mělo být i napojení všech velkých sídel,“ upozornil lídr koalice TOP 09 a zelených Libor Honzárek.

Podle stávajícího hejtmana Jiřího Běhounka (nestraník za ČSSD) se musí nejprve vyjádřit odborníci k tomu, kde přesně by vysočinská zastávka na trati pro rychlá vlaková spojení mohla být. „A říct své by si k tomu měli lidé, možná i v referendu,“ dodal.

„Samozřejmě tady nemusí stavět úplně všechny spoje. Například to nemusí být mezinárodní rychlíky, které jedou z Paříže až k Černému moři,“ uvedl příklad.