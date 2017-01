Křižanov se rychlíků nedočká, jejich rušení v Přibyslavi byla jen fáma

„Chceme jezdit rychlíky. Ne se kodrcat osobáky!“ „Projíždění rychlíků je nesmysl. Vraťte jejich zastavování!“ S takovými hesly protestovaly zhruba čtyři stovky lidí na nádraží v Křižanově na Žďársku proti změně v jízdním řádu. Rychlíky na trase mezi Prahou a Brnem už tu nestaví.

A zatím to nevypadá, že by měla snaha cestujících i místní samosprávy nějaký efekt. „O obnovení zastávky vlaků dálkové dopravy ve stanici Křižanov neuvažujeme,“ vzkázal šéf tiskového odboru na ministerstvu dopravy Tomáš Neřold. Podle něj je jedním z důvodů pro zrušení spojů i dlouhodobě malý zájem o rychlíky ze strany cestujících.

„Ze statistických údajů Českých drah, které máme k dispozici, vyplývá, že toto spojení nebylo příliš využíváno ani po několika letech od jeho zavedení,“ uvedl Neřold.



Upozornil, že cestující v Křižanově získali - jako kompenzaci - lepší přestupní vazby mezi vlaky regionální dopravy.

Rychlíky byly v Křižanově po krátké odmlce znovu zavedeny na konci roku 2009. Stavět přestaly loni 11. prosince. Stanicí, z níž vedle hlavní trati z Prahy přes Havlíčkův Brod na Brno odbočuje i regionální železnice do Velkého Meziříčí, pouze projíždějí. Cestující jsou odkázáni pouze na osobní vlaky, kterými je ovšem jízda do větších měst až o desítky minut delší.

Na tom, kdo za změnu jízdního řádu může, se ministerstvo dopravy s Krajem Vysočina neshodlo. Jeden hází vinu na druhého. Každopádně proti ní ale místní cestující sepsali petici.

Fámu šířil v Přibyslavi místostarosta, teď se za to omlouvá

V této souvislosti měli strach ze zrušení zastávky rychlíků také v Přibyslavi. Vyjádřil se tak alespoň v první půli ledna na tiskové konferenci místostarosta Michael Omes.

Ukázalo se však, že obavy nejsou v Přibyslavi na místě. „Patrně se jedná o nějakou fámu. Bohužel, nevíme, na jakém základě vznikla,“ odpověděl na dotaz MF DNES Zdeněk Neusar, mluvčí ministerstva dopravy, které spoje u Českých drah objednává.

„O zrušení zastávky rychlíků v Přibyslavi neuvažujeme a ani na prvním jednání s Českými drahami k příštímu jízdnímu řádu, které proběhlo na začátku ledna, z naší strany nic takového nezaznělo,“ ujistil.

V podobném duchu hovoří taktéž mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová. „V jízdním řádu 2017, který platí do 9. prosince letošní roku, rychlíky v Přibyslavi zastavují. A České dráhy nemají informace, že by v příštím roce měla nastat zmiňovaná změna,“ prohlásila.

Rozšíření fámy pak vzal na sebe přibyslavský místostarosta. „Zahlédl jsem to v jednom z komentářů k dokumentu o konceptu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro roky 2017 až 2021. Bohužel, dokument jsem důkladně nepročetl a komentář neověřil,“ omlouvá se Michael Omes.

Kdyby rychlík nezastavoval ani v Přibyslavi, zrychlil by se spoj mezi Prahou a Brnem o čtyři minuty. V Přibyslavi vlak využívají například studenti jezdící do škol v Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou, ale i v Praze a Brně. Cestují jím i lidé mířící za prací, další naopak dojíždějí do zaměstnání do Přibyslavi. „Máme tu několik významných zaměstnavatelů,“ pravil Omes.