Až se konečně otevře most, hned zavřou průtah, plánují v Třebíči

„Nemám slov,“ reagoval stručně řidič Miroslav Sekanina, když si výčet chystaných uzavírek prostudoval a došlo mu, co ho čeká.

Oprava Bráfovy třídy má trvat od konce dubna do října. Za plné uzavírky. Těmito místy denně projede i dvacet tisíc aut.

Jaké opravy se letos chystají v Třebíči Oprava mostku v Brněnské ulici (uzavírka jednoho pruhu, doprava bude řízena semafory, vše má trvat dva měsíce)

Oprava Bráfovy třídy (uskutečnění závisí na tom, zda bude včas zprůjezdněn Podklášterský most)

Kruhový objezd v křížení ulic Velkomeziříčská a Brněnská (bude pouze v případě, že se nebude rekonstruovat Bráfova třída)

Mosty v Poušově (objížďky povedou od července do října přes nový Podklášterský most)

Rekonstrukce ulic Seifertova a Řípovská (křižovatka Revoluční ulice a zbývajícího úseku Řípovské zůstane průjezdná; vše se bude dělat od května nebo června do podzimu)

Rekonstrukce silnice na trase Třebíč – Střítež (čeká se na potvrzení dotace, pak se stanoví termín a objížďky)

Rekonstrukce ulice Kubišova (objízdná trasa povede přes Spojovací ulici, vše se bude dělat o letních prázdninách) Zdroj: třebíčská radnice

„Příprava je v plném proudu, zásadním bodem, kolem kterého se to točí, je otevření Podklášterského mostu. Pokud se ho nepodaří kraji zprovoznit v dubnu, nemůže se prvního května zahájit rekonstrukce Bráfovy. Protože nelze nechat zavřené oba směry,“ uvedl třebíčský místostarosta Vladimír Malý, jenž má dopravu ve městě ve své kompetenci.

Mrazivé počasí v současnosti nepřeje betonáži a pracím na mostu. „Ale dnes se upřesňoval harmonogram a zatím není důvod obávat se, že by se to nemělo stihnout. Příští týden práce na mostě zase začnou,“ konstatoval v pátek Malý.

Bráfova třída se bude dělat podle jeho slov na dvě etapy. První etapa bude od soudu dolů ke křižovatce s Nádražní ulicí. Druhá etapa od Nádražní po gymnázium. Plus přilehlé ulice, které do těchto úseků ústí. Investorem budou Ředitelství silnic a dálnic, město a vodárny.

Oprava v hloubce

„Opravovat se budou kromě vozovky taky kanalizace a veřejné osvětlení. Problém je, že kanály tam vedou středem silnice v hloubce čtyř i pěti metrů. Chtěl jsem, abychom provoz pustili po polovině silnice na semafory. Bohužel to nejde, protože vedle tak hluboké jámy nemůžeme nechat projíždět ani osobní auta. Natož kamiony,“ vysvětlil místostarosta.

Objížďky povedou pro osobní auta po Březinově ulici. Pokud by to bylo příliš problematické a Březinova se ucpávala, zkusí město požádat dopravní policii o otevření terminálu na vlakovém nádraží, kam dosud smějí jen autobusy, kterých tam zas tak moc nezajíždí. Objížděla by tudy osobní auta. „Zavřeme to, po týdnu vyhodnotíme stav a pak se učiní opatření,“ řekl Malý.

Kdo je už teď rozčarovaný, jsou obchodníci, kteří na Bráfově třídě mají své provozovny. „Všichni čekáme, co bude. A je nám jasné, že budeme tratit. Zboží objednáváme s předstihem půl roku. A bojíme se, jak to celé dopadne,“ podotkla například jedna z podnikatelek, která tam má obchod s oděvy.

Nedaleko je trafika, kde se dá koupit krom novin a cigaret taky základní občerstvení. Zdejší zaměstnankyně Jana Pavlíčková je z blížící se uzavírky podle svých slov vyřízená.

Budou potíže se zásobováním?

„Každou chvíli tu něco vrtají, mělo to být pořádně spravené už dávno. Před rokem zavřeli nedaleké velké parkoviště před soudem, protože ho dělali nové. To jsme tu přežili taktak. Teď zas zavřou komplet ulici. Jak mi sem bude zásobování denně navážet zboží? A kolik lidí mi sem přijde, abych si vydělala na výplatu? Doufám, že to nezavřou i s chodníky,“ poznamenala Pavlíčková.

Aby toho nebylo málo, v ulici Brněnské, která je taky součástí silnice první třídy, tedy průtahu města, se bude spravovat mostek. Dva měsíce tam bude uzavírka jednoho pruhu. Dopravu budou řídit semafory. Přesný termín zatím není znám.

O prázdninách silničáři zavřou Kubišovu ulici, aby ji spravili. Objížďka povede přes Spojovací. To bude pro řidiče další rána, protože už tak se dá ze Spojovací špatně vyjet u autobazaru na Hrotovickou, po níž se bude objíždět zavřená Bráfova.

Kruhový objezd, pokud nevyjde Bráfova

Pokud přece jen nastane situace, že se Bráfova třída letos kvůli Podklášterskému mostu nebude dělat, město přistoupí k vybudování definitivního kruhového objezdu v křížení ulic Brněnská a Velkomeziříčská. To by se pak dělalo o prázdninách. Nový silniční kruh bude větší a pohodlnější než ten provizorní, který je tam nyní.

Letos se má začít s první etapou oprav mostů v Poušově. Potrvá od července do října a objíždět se bude přes Podklášterský most.

Kompletní opravy se dočkají ulice Seifertova a Řípovská. „Křižovatka ulic Revoluční a zbývajícího úseku Řípovské zůstane průjezdná,“ sdělil vedoucí třebíčského odboru dopravy Aleš Kratina.

Místostarosta Malý k tomu dodal, že město má na akci vyčleněno 20 milionů korun. „Předpoklad je, že by se v květnu nebo červnu začalo a dělalo by se do podzimu. Kostky, které tam jsou, schováme. Můžeme je pak využít třeba při rekonstrukci Karlova náměstí,“ řekl.

Ulice se musí úplně vybagrovat, bude se dělat nová kanalizace a zlepší se dosud nestabilní podloží. Pak se udělá nový asfaltový povrch místo dosavadních kostek. Dále se na letošek chystá podle informací z třebíčské radnice rekonstrukce úseku silnice od Třebíče po Střítež, hlavního příjezdu od Znojma. Čeká se na potvrzení, zda přijdou dotace. Přesný termín opravy ještě není znám.