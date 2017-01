Nejvíc nám chybí piloti a technici, říká velitel vojenského letiště

„Tentokrát se cvičení Ample Strike uskuteční v termínu od 23. srpna do 12. září,“ upřesňuje velitel základny Petr Čepelka. Opět půjde o největší armádní cvičení se zahraniční účastí na území České republiky.



Můžete prozradit, jakých dalších vojenských cvičení se vaše základna v tomto roce zúčastní?

Mimo republiku se už potřetí budeme podílet na Elite Spirit, na kterém budou společně působit americké, české a belgické vrtulníkové jednotky. Dále plánujeme účast na Mountain Flight ve Francii. To je cvičení ve vysokohorských podmínkách ve výškách i okolo 3 000 až 3 500 metrů nad mořem, což v Česku vzhledem ke geografickým podmínkám nelze provádět. Proto je to pro nás tak podstatné a vzhledem k našemu působení v Afghánistánu důležité.

22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou Aktuálně zaměstnává 1 100 lidí včetně civilního personálu.

Je vyzbrojená stroji ruské výroby Mi-24/35 a Mi-171Š.

Pro případ mimořádných událostí tvoří základna v rámci Kraje Vysočina součást Integrovaného záchranného systému (IZS) při pomoci civilnímu obyvatelstvu.

Od 1. února 2014 plní úkoly letecké pátrací a záchranné služby pro oblast Moravy.

Podílí se na cvičeních se zahraniční účastí i na zahraničních misích.

Letiště bylo otevřeno v roce 1956, sloužilo k výcviku pilotů armádních letadel.

Na vrtulníky se přeorientovalo v roce 2013, kdy se sem rozhodnutím vlády přesunuly tyto stroje a personál z Přerova.



Když se vrátíme k Ample Strike, jsou už známy nějaké podrobnosti?

Mělo by se ho zúčastnit za českou stranu okolo 400 osob a celkově asi čtyři desítky kusů letecké techniky. To jsou předběžná čísla, v průběhu roku je ještě budeme upřesňovat. Náplň bude stejná jako v minulosti - podpora a společný výcvik předsunutých leteckých návodčích v součinnosti s vrtulníkovými a „křídlatými“ jednotkami.

Objeví se zde znovu nějaký tak výrazný stroj, jakým byl v minulosti americký taktický bombardér B-52?

Na to je ještě brzy, abych mohl odpovědět. V současné době se jedná o zapojení jednotlivých druhů letecké techniky, ale definitivně potvrzenou účast jednotlivých zemí samozřejmě ještě nemáme.

Nevíte ani to, jestli se po loňském výpadku opět zapojí Turci?

Zajímavá otázka. Ale my teď teprve v rámci plánovacích konferencí zjišťujeme zájem partnerů. A Turecko dosud potvrzeno není.

A co další cvičení v Česku?

Zúčastníme se cvičení AGOS, to je opět procvičení součinnosti elitní jednotky předsunutých leteckých návodčích, která je hodnocena v rámci NATO jako jedna z nejlepších, a samozřejmě také našich pilotů vrtulníků. V červenci se pak uskuteční Sky Avenger, jehož se zúčastní i příslušníci naší základny společně s texaskou národní gardou.

Projevují se už nějak na činnosti základny zvýšená bezpečnostní opatření republiky?

Po prosincových událostech v Berlíně jsme zvýšili ostrahu vybraných objektů v areálu základny. V současné době ovšem nejsme přímo zapojeni do žádných stupňů zvýšené pohotovosti. Ale jsme připraveni reagovat okamžitě, jakmile by tento požadavek přišel.

Co se týče personálních otázek - kolik lidí letos bude základna nabírat a do jakých pozic?

U nás je nábor nových příslušníků opakující se proces. Jako všude jinde lidé přicházejí a odcházejí. I když nyní je situace poměrně stabilní. Na základně pracuje kolem 1 100 zaměstnanců. Velkým problémem jsou pro nás chybějící specialisté. Piloti, technici, palubní technici.

Proč tomu tak je?

Ministerstvo obrany dlouhodobě rozvíjí náborovou kampaň, nicméně konkurence civilního sektoru je pro nás poměrně velká. Nezastírám, že na některé pozice nemáme tolik zájemců, kolik bychom potřebovali. Týká se to právě i pilotů. Z Univerzity obrany letos očekáváme tři až čtyři. Nicméně i v jejich náboru musíme postupovat citlivě a uvážlivě.

Z jakého důvodu?

Kdybychom jich nabrali víc, neměli bychom síly a prostředky ke kvalitnímu výcviku. Musíme poměřovat výkon a cenu. Ti tři nebo čtyři, které každoročně přijmeme, je optimální stav. Základní výcvik mají tito noví příslušníci v Pardubicích, taktický a bojový na naší základně.

Už je jasněji i v otázce, kdy dostanete také novou leteckou techniku?

Především - velmi už se na ni těšíme. V současnosti se na úrovni ministerstva vyhodnocují nabídky, které přišly ze zahraničí od potenciálních dodavatelů. V prvním čtvrtletí tohoto roku by tak mohly být předložené nabídky upřesněny a zodpovězeny naše doplňující otázky. Předpokládám, že následně by mohl být zahájen akviziční proces. Tato otázka by však měla směřovat kompetentním osobám na ministerstvu obrany. Byl bych moc rád, kdyby první nové vrtulníky byly na naší základně po roce 2019.

Co u vás poté zůstane ze stávající letecké techniky?

Plynule přejdeme z ruské platformy na zahraniční, částečně se tento přechod překryje. Transportní stroje Mi-171 zůstanou, jsou modernizované a schopné dobře sloužit ještě mnoho dalších let. „Uzemněny“ budou pouze bitevní vrtulníky Mi-24/35. A právě ty budou nahrazeny novými stroji, jež vzejdou z armádního tendru. Celý proces obměny letecké techniky souvisí nejen s výcvikem pilotů, ale pochopitelně také s přípravou pozemního technického personálu a úpravou infrastruktury naší základny.

Petr Čepelka byl do funkce velitele 22. základny vrtulníkového letectva jmenován 24. května 2016. Na starosti má od té doby více než tisícovku lidí včetně civilních zaměstnanců.

Co bude s odstavenými vrtulníky?

To já osobně nemohu přesně zodpovědět. Můžou působit dál v prostředí Armády České republiky, odkoupí je někdo na náhradní díly, využije je jiná armáda, protože v mnoha zemích je nadále o tento typ strojů zájem. A třeba se objeví sběratel, který je bude chtít mít ve své sbírce. Odpovědí se nabízí řada, ale ukáže až čas, co bude dál, jak se nastaví prodejní cena, protože dosud jsme tyto stroje neprodávali.

Jak jsou na tom vůbec konstrukčně uvedené ruské stroje řady Mi?

Odpovídá to době, kdy byly navrženy před čtyřiceti lety. Byly určeny k jiné činnosti, než lze v současnosti předpokládat. Avionika Mi-24/35, navigační a zbraňové systémy jsou poměrně zastaralé. Modenizace by je mohla posunout kupředu, ale tato oblast je také otázkou peněz, vojenskopolitických zájmů, strategie České republiky. A pokud vláda rozhodla, že do budoucna tyto stroje z jakýchkoli důvodů vyřadí, rozhodnutí je třeba respektovat.

V rámci běžné údržby - co základnu letos čeká?

Po skončení cvičení AMSE 17 začneme opravovat pojížděcí dráhy. Práce odstartují někdy v září a potrvají do listopadu. Celá akce je vyčíslena odhadem na 27 milionů korun. Vzletové, přistávací a pojížděcí dráhy, to je vlastně to nejdražší, co na letišti máme. A je nutné tomu věnovat řádnou péči.

Omezí to nějak letecký provoz?

Částečně zřejmě ano, každopádně se budeme snažit práce koordinovat tak, aby to omezení nebylo výrazné. A aby se dařilo nacházet vhodný způsob, abychom zabezpečili letový provoz.

Budete stavět něco úplně nového?

Připravujeme se na výstavbu nového multiskladu, který bude přímo na základně. To bude v letech 2019 až 2021. Umístíme do něj materiál ze všech dosud existujících skladů včetně těch, co jsou ve vícenických kasárnách. Na jednom místě pak najdeme úplně všechno - od kola pro traktor po poslední součástku na vrtulník. Je to pro nás zásadní investice.

Chystáte i něco dalšího?

Do dvou let stavbu dílen pro opravy automobilové techniky. V kasárnách máme tyto objekty na hranici životnosti. Stavba nových hal potrvá dva roky. To jsem vyjmenoval základní projekty, kterým budeme věnovat maximální důraz. A samozřejmě bude nadále pokračovat údržba stávajících objektů, abychom zůstali plnohodnotným a klíčovým letištěm NATO ve střední Evropě.

Nedá mi to, abych se nezeptala: máte tady obraz, který jako jediný nemá letecký námět. Jsou na něm zachyceny automobilové závody, dá se tušit, že to může být Monte Carlo někdy koncem 50. let. Vše je v optimistických barvách a v pohybu. Proč tu je?

Ten obraz má svůj příběh, který se mě osobně dotýká. Mám ho opravdu rád. Visel v americkém domě, kde jsem rok bydlel, když jsem si zvyšoval armádní kvalifikaci. Ten rok tam se mnou byl i syn. Když nám bylo občas teskno a povídali jsme si, obraz byl v té místnosti a my na něj tu a tam zavedli řeč. Z druhé strany je napsáno „Konec nadvlády Italů“, asi je to malováno v době, kdy italské vozy zkrátka přestaly vítězit. Syn tajně chodil na brigády, mně o tom neřekl. A když jsme odjížděli, obraz jel s námi. Koupil ho za vydělané peníze od majitele domu jako vděk za to, že jsem mu dal příležitost, aby mohl být rok se mnou v Americe.