Nemoci se veganům stejně nevyhnou, říká diabetoložka z Vysočiny

Veganská strava? Může chutnat, ale nabídka je slabá Redakce MF DNES otestovala, jak se v regionu stravuje veganům. Tedy lidem, kteří nejedí nejen maso, ale ani veškeré živočišné produkty, jako je například máslo nebo vejce. Jaké mají možnosti? Co vlastně restaurace a jídelny na Vysočině veganům nabízejí? Navštívili jsme celkem čtyři restaurace ve třech městech, abychom během jednoho týdne zjistili, jak se dá vegansky obědvat, aniž by si člověk musel kuchtit doma. Lucky's Vege Bistro - Třebíč Nabídka: dvě denní jídla, jedno stálé.

podle hmotnosti, běžná porce se vejde do 100 korun. Co jsme si dali : Tofu Makhani – indický pokrm s garam masalou a rýží a zeleninové karbanátky s grilovanou zeleninou a bramborem ze stálé nabídky.

Tofu Makhani – indický pokrm s garam masalou a rýží a zeleninové karbanátky s grilovanou zeleninou a bramborem ze stálé nabídky. Hodnocení jídla: pochutnali jsme si, i když karbanátky byly na náš vkus méně dochucené. Bohužel jsme museli oželet polévku, protože byla pouze vegetariánská.

pochutnali jsme si, i když karbanátky byly na náš vkus méně dochucené. Bohužel jsme museli oželet polévku, protože byla pouze vegetariánská. Pozitiva: dobré jídlo, příjemná obsluha a prostředí. Majitelka ochotně poradila s výběrem. Z menu je jasně patrné, které jídlo je veganské a které vegetariánské.

dobré jídlo, příjemná obsluha a prostředí. Majitelka ochotně poradila s výběrem. Z menu je jasně patrné, které jídlo je veganské a které vegetariánské. Negativa: v měnící se nabídce často nebývá ani jedno veganské jídlo, strávník tak může být odkázaný jen na zeleninové karbanátky, což se časem jistě omrzí. Zahrada - Pelhřimov Nabídka: dvě denní jídla, je možné je libovolně nakombinovat.

podle hmotnosti, běžná porce se vejde do 100 korun, polévka k menu je za 20 korun, dezert za 40 korun. Co jsme si dali : jáhlové šťouchance, květákový mozeček s tofu, polentové kostky, mrkev s kukuřicí, naklíčené mungo, červená řepa, celerová polévka, čokoládový cheesecake s banánem.

jáhlové šťouchance, květákový mozeček s tofu, polentové kostky, mrkev s kukuřicí, naklíčené mungo, červená řepa, celerová polévka, čokoládový cheesecake s banánem. Hodnocení jídla: zdravá výživa z jídla přímo „dýchala“. Nebylo špatné, zasytilo, ale chuťově nenadchlo tak jako v předchozím bistru. Opět nám připadalo nedochucené.

zdravá výživa z jídla přímo „dýchala“. Nebylo špatné, zasytilo, ale chuťově nenadchlo tak jako v předchozím bistru. Opět nám připadalo nedochucené. Pozitiva: dobré jídlo, příjemná obsluha a prostředí.

dobré jídlo, příjemná obsluha a prostředí. Negativa: z menu není možné vyčíst, co je veganské, dozvěděli jsme se to až od obsluhy. Na stole chyběla sůl. Sweet Secret of Raw - Jihlava Nabídka: jedno hlavní jídlo, obměna po třech dnech, jinak funguje jako raw cukrárna a kavárna.

jedno hlavní jídlo, obměna po třech dnech, jinak funguje jako raw cukrárna a kavárna. Kuchyně: raw (rostlinná strava, která neprošla tepelnou úpravou nad 42 °C – pozn. red.).

raw Ceny jídla: hlavní chod 105 korun, polévka 45 korun.

hlavní chod 105 korun, polévka 45 korun. Co jsme si dali : kebab na špejli se salátem, cuketová polévka s krekry.

kebab na špejli se salátem, cuketová polévka s krekry. Hodnocení jídla: vypadá i chutná dobře, i když kebab nepřipomíná. Je však hodně syté, takže máme problémy ho vůbec dojíst.

vypadá i chutná dobře, i když kebab nepřipomíná. Je však hodně syté, takže máme problémy ho vůbec dojíst. Pozitiva: chutné jídlo, příjemná obsluha a prostředí.

chutné jídlo, příjemná obsluha a prostředí. Negativa: vyšší cena, u kavárenského stolu se navíc jedlo trochu nepohodlně. Natural centrum - Jihlava Nabídka: čtyři denní jídla, jedno stálé.

čtyři denní jídla, jedno stálé. Kuchyně: kombinovaná.

kombinovaná. Ceny jídla: hlavní chod kolem 90 korun, polévka 30 korun.

hlavní chod kolem 90 korun, polévka 30 korun. Co jsme si dali: pikantní cizrna s jasmínovou rýží a kari, dýňová polévka.

pikantní cizrna s jasmínovou rýží a kari, dýňová polévka. Hodnocení jídla: jelikož nejsme fanoušci cizrny ani kari, nepochutnali jsme si. Bohužel se jednalo o jediné veganské jídlo v nabídce.

jelikož nejsme fanoušci cizrny ani kari, nepochutnali jsme si. Bohužel se jednalo o jediné veganské jídlo v nabídce. Pozitiva: jídlo zasytilo.

jídlo zasytilo. Negativa: vyšší cena. Celkový dojem Být veganem na Vysočině (a nemuset si přitom vařit sám), není zrovna lehký úděl. Nabídka je žalostně malá. Úplně chybí restaurace se širším výběrem veganských jídel.