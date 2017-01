Po sezoně snů přijdou v zoo oslavy. A třeba i čas pro tasmánského čerta

Návštěvnickou sezonu snů zažívala loni jihlavská zoologická zahrada, přišlo do ní 334 543 lidí. Znovu tak potvrdila, že je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Kraji Vysočina.

„Je to neskutečné. Je to o téměř 60 tisíc návštěvníků víc než v předchozím roce. Ale nic se neděje jen tak. Je za tím obrovský kus práce,“ říká spokojeně ředitelka zahrady Eliška Kubíková.



Eliška Kubíková Pochází ze Slovenska, narodila se v roce 1956 v Michalovcích.

Vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, po studiích pracovala jako agronomka.

Po mateřské dovolené nastupuje do jihlavské zoo, od roku 2005 stojí v jejím čele.

Zoo v Jihlavě je nejatraktivnější turistický cíl na Vysočině.



Čekali jste takový zájem návštěvníků? Co k tomu přispělo?

Naprosto rozhodující je počasí. Teplá zima-nezima přilákala do zoo nezvyklé množství návštěvníků již v úvodu loňského roku. Léto zase bylo téměř prosté tropických teplot, které by odlákávaly lidi k vodě, i to nám přineslo další návštěvnický zájem. Jsem přesvědčena, že také nové expozice jsou dalším výrazným faktorem. A snad i mezinárodní situace má na výsledku podíl. Mnozí lidé se rozhodli trávit dovolenou v tuzemsku. Ale trochu neskromně si myslím, že dobrá pověst naší zoo se prostě šíří ústním podáním.

Velké množství návštěvníků znamená i velký počet aut. Ale parkoviště hlavně v letních měsících už nestačí. Jaké jsou možnosti rozšíření parkovacích stání?

Zoo si pronajímá v sezoně malé parkoviště sousední továrny Modeta, v omezené míře umožňuje parkování i podél příjezdové komunikace, ale to je asi všechno, co můžeme nabídnout navíc. Snažíme se včas informovat přijíždějící řidiče o náhradních možnostech parkování. Jinak se naše naděje upínají k novým parkovacím možnostem v objektu sousedící továrny, ale to je zatím hudba budoucnosti.

Město areál Modety letos koupilo především pro rozvoj zoo. O jakou část areálu zoologická zahrada stojí?

Ideálně o celý areál. Novým expozičním prostorům bychom se určitě nebránili, ale stojíme nohama na zemi. Zajímají nás především parkovací prostory, usilujeme o pořízení velkokapacitní restaurace, přivítali bychom ubytovací i konferenční prostory.

Existuje k tomu již nějaký konkrétnější projekt, nebo se na tom bude ještě pracovat?

Návrh využití areálu jsem vypracovala a přednesla již v roce 2013 na zasedání jihlavského zastupitelstva. Město má však svrchované právo rozhodnout o tom, co zde bude či nebude. Předpokládám, že shromáždí další návrhy a podněty a sestaví pracovní skupinu, která vypracuje varianty pro využití areálu. Na jejich základě se pravděpodobně zastupitelstvo bude rozhodovat. To, co zoo momentálně potřebuje, je zkvalitnění krmivářského zázemí, tedy sklady krmiv a jejich přípravna. Trn z paty by nám vytrhly nové kancelářské prostory. Stojíme i o některé pozemky, které by umožnily rozšíření expozice poníků, či vedení obslužné komunikace.

Kdy by se tam podle vás mohlo začít pracovat? A od kdy začít sloužit veřejnosti?

Na projektovou přípravu by město mělo využít tříletou prodlevu, která je k dispozici nyní - od podpisu kupní smlouvy po skutečné uvolnění objektu majitelem. Kdyby pak stavební práce trvaly dva roky, mohl by podle mě objekt začít sloužit v roce 2022. To ovšem nevylučuje, že některé části by se mohly využívat i dříve.

Je v možnostech zoo přijmout ještě více návštěvníků?

Máme zřizovatelem stanovené ukazatele, které nelze jednoduše překročit. Naše zahrada se odedávna prezentovala heslem, že s málem udělá mnoho, ale i hrdinství má své hranice. Problém si do jisté míry způsobujeme sami. Budujeme totiž nové expozice, snažíme se vytvářet perspektivní chovné skupiny, připravujeme pro veřejnost nové vzdělávací materiály a programy, nabízíme lepší návštěvnický komfort, snažíme se o lepší zahradnickou úpravu i čistotu areálu a to se neudělá samo. Konec konců, ač nás zvýšený počet návštěvníků těší, péče o ně je náročná.

Tropický pavilon byl poslední stavbou v rámci rozsáhlého projektu Zoo pěti kontinentů. A jak jsem se dívala, je také prvním, který se už opravuje. Konkrétně jde o bazény u krokodýlů. Není příliš brzy na opravy?

Netěší nás, že se projevily některé nedostatky, které si vyžadují nápravu, ale tak to už bývá, a to i u méně náročných staveb. V rámci svých možností se snažíme záležitost řešit tak, aby návštěvníci nepociťovali nepohodlí. Paradoxně nám u tropického pavilonu pomohlo, že Zoo Protivín - jako majitel siamských krokodýlů, kteří byli u nás v deponaci - si svá zvířata přál vrátit. Tak se nám uvolnily dva bazény a práce mohou probíhat v klidnější atmosféře. Záležitost řeší město jako investor obvyklým postupem v rámci reklamačního řízení.

Jihlavská zoologická zahrada v tomto roce oslaví jubilejních 60 let od svého založení. Jaké oslavy chystáte?

Oslavy musí být přiměřené našim možnostem. Velký důraz klademe na svolání valné hromady Unie českých a slovenských zoo. Každá zahrada a potažmo i město si klade za čest stát se místem setkání špičkového managementu českých a slovenských zoo. Rádi bychom připravili slavnostní setkání současných i bývalých zaměstnanců. Celý maraton akcí odstartuje v únoru výstavou „Skoro všechno o zoo!“ v Muzeu Vysočiny. Pro veřejnost připravujeme ve spolupráci s našim zřizovatelem kulturní akci mimo zoo, která by umožnila větší účast diváků. Řada v zoo konaných akcí se bude nějakým způsobem dotýkat významného výročí, ale snad nejvíce by to mělo být patrné v průběhu dvou červencových „retrodnů“.

Co dalšího čeká jihlavskou zoologickou zahradu v roce 2017? Zkrátka - co plánujete?

Dokončena bude nová australská expozice výhledově připravovaná pro tasmánské čerty. Jelikož aktuálně nelze tato zvířata získat, prostor dočasně nejspíš využijeme pro chov pralesních psů. Rovněž usilujeme o získání vombatů, ale jejich pořízení patří málem do kategorie snů. Rádi bychom dopřáli partnera naší mladé tygřici Čintě, ale získat genetický vhodný protějšek není o mnoho jednodušší. Opravy ubikací tapírů a kapybar plánujeme na letní období. A poté, co doplníme na jaře výsadbu, bude čekat příjemné překvapení na návštěvníky japonského parčíku Hokaidó. Zde se dělají poslední úpravy jezírka.

Celebritami v jihlavské zoo jsou bezesporu tři žirafí mladíci. Lidé by ale rádi viděli příchod žirafí samice a poté i mládě. Je to v současné době reálné?

Nechci nikomu brát iluze, ale letos to v úvahu nepřichází. V zoologických zahradách je přebytek samců. Koordinátor chovu preferuje tvorbu samčích - mládeneckých skupin. Pokud by některá zahrada projevila zájem o naše dva samce, možnost příchodu samice by se nám otevřela. Jinak mě mrzí, že se nám nepodařilo sestavit stávající skupinku ze samců tří různých druhů žiraf, pestřejší složení by nabídlo lepší možnost srovnání rozdílů.

Pohybujete se prakticky celý život mezi zvířaty v jihlavské zoo. Které zvíře ze zoo vám za tu dobu nejvíc přirostlo k srdci?

Pracuji v zoo již 27 let, za tu dobu se zde vystřídalo mnoho zvířat. Nostalgii si nemůžu dovolit a na mazlení nemám čas. Z historického pohledu bych měla mít nejvřelejší vztah ke starousedlíkům - gibonům -, bráním se však vybírat si oblíbence. Zjistila jsem, a ošetřovatelé by mi dali za pravdu, že si člověk může oblíbit leccos - třeba i pavouky, pokud o ně denně pečuje...