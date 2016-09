Bez kulišáren řídit obec nejde, tvrdí odsouzený exstarosta Lipnice

V květnu odvolací Vrchní soud v Praze poslal bývalého starostu Lipnice nad Sázavou Ladislava Horkého za podvody, zpronevěry a falšování listin, jichž se dopustil během výkonu své funkce, na čtyři roky do vězení.

Ještě v první polovině září byl ovšem Horký stále na svobodě. Do věznice měl nastoupit 6. srpna, pak 5. září. Neučinil to, a tak si pro něj 16. září přišli policisté přímo do jeho domu. Tam ho podle Deníku našli notně opilého a proto Horký nejprve skončil na záchytce.

Jen pár dnů před svým zadržením poskytl na lavičce pod stromem na lipnickém náměstí rozhovor MF DNES. O své nevině je bytostně přesvědčen, ze zadlužení obce viní své nástupce.

„Stojím si za tím, že peníze, které byly na Lipnici za mého působení užity ze státního rozpočtu či fondů EU, jsem získal sám s vědomím zastupitelstva. Pokud se někde stala administrativní pochybení, selhal kontrolní systém obce,“ zdůraznil.

Touto dobou už jsme měl být ve vězení. Nejste. Proč?

Opravdu si nejsem jist správností rozsudku. Když vám pošlou psaní, že za deset dní máte nastoupit do vězení, s člověkem to zamává. Z důvodu dlouhodobého stresu na mě přišlo zdravotní postižení.

Co se stalo?

Mám zánět u slepého střeva. Rozšířilo se to do celého břicha. Teď s tím nastupte do vězení. To by bylo po mně, to nešlo.

Takže jste si podal žádost o odklad nástupu trestu?

Právní zástupce to sepsal. Mně skutečně není dobře. Zatím mám odklad operace, protože se zánět pohybuje po břiše.

Jak se díváte na to, co vás čeká?

Mám pocit, že za to, co jsem pro obec udělal, bych rozhodně neměl jít do vězení. Obec jsme vedli osm let, něco jsme vybudovali a za tím si stojíme. Sehnali jsme peníze, dokázali jsme akce zrealizovat, vyúčtovat a problémy s tím nebyly.

Co třeba jste udělal?

Plyn, veřejné osvětlení, náměstí, parcely. Máme dům pro seniory, udělali jsme zázemí na hřišti. V amfiteátru se konaly festivaly, dali jsme dohromady setkávání obyvatel, měli jsme máj, vánoční i velikonoční strom. Na náměstí svítila i hrála studna.

Jsou to lži a pomluvy, reaguje starosta Bláha Fakta v­ kauze Ladislava Horkého jsou podle současného starosty Leoše Bláhy neúprosná. „Žádný ze tří soudů, který se případem zabýval, v ­žádném bodě obžaloby nezapochyboval o prokázané trestné činnosti,“ zdůraznil.

Soudy rovněž prokázaly, že částka zhruba 1,2 milionu korun z výnosu trestné činnosti byla převedena na­ účty, s nimiž měl Horký právo disponovat.

„Tvrzení Horkého o tom, jak a co se v naší obci odehrálo, kdo za co může či nemůže, jsou nepravdivá,“ tvrdí Bláha. „Každý, kdo chce před soudem uspět, musí doložit svá tvrzení důkazy. Obec důkazy doložila, Horký nikoliv,“ dodal.

Podle starosty Bláhy se navíc Horký v okamžiku, kdy pochopil, že jeho trestná činnost bude odhalena, účelově zbavoval majetku.

„Lipnice neeviduje žádné závazky vůči Horkému, neexistují žádná rozhodnutí, která by obci nařizovala takové závazky uhradit. Další informace v rozhovoru jsou lži a ­pomluvy,“ reagoval Bláha.

A jak vidíte Lipnici dnes?

Jsou vykácené lesy. Je opravený rybník za peníze fyzických osob. Došlo k výměně oken v domech, je nový traktor. Ale jinak to jsou samé soudní spory, zastavený majetek, dluhy, nic se tu neděje.

Ano, ale i podle soudu jste tím Lipnici poškodil právě vy.

Hlavní poškozený je tady Horký. Já jsem ztratil kredit, jméno, zaměstnání, jsem na cestě do vězení. Jsem po těch šesti letech psychicky a teď už i fyzicky poškozený.

Počkejte, vždyť milionové dluhy obce a obstavený majetek je vaše dílo. I soud tak rozhodl.

To je šílenství současného vedení. Vracení dotací za 13 milionů korun není odpovědností Horkého. Já ty peníze sehnal a byl bych blbej, aby obec o ty peníze zase přišla. Když jsme předávali obec, měli jsme úvěry čtyři a půl milionu.

Opravdu tvrdíte, že to není vaše zodpovědnost?

Ne, vůbec. My nemuseli vracet vůbec nic. Všechno bylo vyřízeno. Jen z pár papírů, když se špatně použijí, se dá vymanévrovat takový proces s rozsudkem, jaký jsem dostal. My do Lipnice sehnali osmdesát milionů korun a nikdy nebyl problém.

Byl jste souzen za podvody, zpronevěru a další skutky. Stále to popíráte?

Nějaké kulišárny tam byly, to jsem přiznal. Ale bez nich to nejde. Musíte proinvestovat peníze v nějakém čase. A když to nestihnete, hrozí, že o ně přijdete. Proto musíte už dopředu vystavit nějaké faktury. To ví každý starosta a tak se prostě jede. A když se jede, nedá se měnit projekt. To nejde, když se třeba někde objeví skála, že se změní trasy vedení. Nebudu okamžitě papírovat, abych změnil rozpočet, to jsme nikdy nedělali.

Ale právě to by se dělat mělo.

V závěrečném vyúčtování má po dohodě s poskytovatelem dotace příjemce možnost jednat o průběhu stavby a o změnách, které stavbu podrží na nohou. Závěrečné vyhodnocení dělalo už nové vedení obce. A udělali to bez těch správných podkladů.

Museli vycházet z podkladů, jež byly na úřadě zaevidované.

Vše bylo zdokumentované, jen se to nedalo dohromady. Nové vedení nemluvilo s námi, s účetním, stavebním dozorem a ani stavbyvedoucím. O stavbě nevěděli nic. Udělali to jen podle papírů, což je chyba.

A jak jinak měli postupovat?

Měli udělat návrh, představit to ministerstvu financí jako poskytovateli dotace. To by to odsouhlasilo a řeklo, kde mohou být rozdíly. Ty bychom popsali a zdůvodnili. Pokud jsou základní parametry splněny, není důvod vracet dotace.

Ale asi něco špatně bylo, když vás soud odsoudil. Cítíte za to nějakou odpovědnost?

Za závěrečné vyúčtování dotace nemůžu vzít odpovědnost. Nebylo uděláno za podmínek, na kterých jsme se s ministerstvem financí dohodli. Když tam létají nějaké faktury, třeba i zbytečné, to se vždycky odlaďuje tím, jestli je do vyúčtování zařadíme, nebo nezařadíme.

Dobrá tedy. Věděl byste, jak z toho všeho teď Lipnici dostat?

Lipnice se může vzpamatovat jedině po volbách. Třeba obyvatelé zjistí, že osm let soudů, řečí a ničení dobrého jména Lipnice stačilo.

Od vaší éry dvoje volby byly a změnu nepřinesly. Naopak, podpora současného lipnického vedení roste.

Budu se snažit o to, aby tu ti lidé, kteří jsou na úřadě dnes, už nebyli. Podle mě předvedli jen neštěstí.

Ona se špatně rozvíjí obec, která řeší dluhy, soudy a obstavený majetek...

To je pořád dokola. My jsme tohle nepotřebovali řešit. My jsme obec budovali, sháněli peníze, investovali a nepotřebovali jsme se soudit ani vracet žádnou dotaci.

Současné vedení zadlužilo Lipnici samo svou vinou? Budu se opakovat, ale i podle soudu za dluhy mohou vaše kulišárny.

Za nás žádné dluhy nevznikly. Já mám předávací protokol, kolik byly úvěry, a hotovo. Dotace byly vyřízené a tuto poslední bychom vyřídili taky, kdybychom k tomu byli puštěni. Je prokazatelné, že za nás dluhy nevznikly. Ty vznikly následně, protože se nedokázalo spolupracovat jako v normální obci.

Jak se spolupracuje v normální obci?

Když obec převezme nové zastupitelstvo, sedne si s tím končícím a domluví se. Řekne se: Hele, tady může být velký průser, když se v tom budete hrabat. To tady zbývá jen trochu doladit a je to.

Proč jste se tedy nepokoušeli dohodnout?

Dřív, než bylo možné si vůbec sednout, podal nový starosta trestní oznámení. A to se prostě nedělá. Když já na vás hodím trestní oznámení, potom se mnou spolupracujte... A to byl pro Lipnici začátek cesty na kraj propasti.

Vy tomu ale také trochu přidáváte. Podal jste na obec žalobu, protože vám prý dluží peníze.

Nad novým vedením bude viset odpovědnost za nezákonné nakládání se svěřeným majetkem. Dluh vůči mně vzrostl na úrocích a soudních poplatcích z 630 tisíc korun na šest a půl milionu.

Jak ta půjčka vznikla?

Když jsem byl starostou, obci jsem z cizího účtu poskytl svých 1,8 milionu korun. Nikde v celém procesu to nebylo zpochybněno. Obec to postupně vracela. Když jsme ji předávali, zbývalo doplatit 630 tisíc korun. A nové vedení to tak dlouho zpochybňovalo a odmítalo, až suma narostla na 6,5 milionu.