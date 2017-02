Katastrofa a fanatismus, spílá zákonu někdejší král hazardu v Jihlavě

Jaký je dopad nového zákona o hazardních hrách z vašeho pohledu jako provozovatele heren?

Je to katastrofa - hlavně z pohledu registrace návštěvníků heren (o zákonu zde). Vy byste se šel nechat zapsat, aby vás na finančním úřadě, na ‚pracáku‘ a na ministerstvu financí evidovali, že hrajete? Aby se vám dívali do vaší peněženky, vašich příjmů i na to, kolik do automatu vhodíte?

Miroslav Hrabal Devětašedesátiletý podnikatel provozuje hernu v Čížově - u hlavní silnice z Jihlavy na Znojmo a Vídeň. Dříve měl i jihlavský Herna Bar Maxík, ten je ale zavřený. Stejné je to s kasinem Quantanamo na sídlišti Březinky. Ve svém oboru býval v Jihlavě jednou z nejdůležitějších postav. To ale ještě v době, kdy byla herna například na sídlišti Březinky nebo v centru města na každém rohu. Dnes už je situace jiná. Vyhláška proti hazardu, která v Jihlavě automaty zakazuje, zafungovala. Velké herny zmizely, v malých zůstaly jen kvízomaty (čtěte zde). Kdo chce hrát, na co byl zvyklý, musí mimo Jihlavu. A podle zákona musí být registrovaný.

Takže se nová legislativa projevuje v návštěvnosti...

Nejde téměř nikdo. Proč by šel? Vezměte to ze svého pohledu... Četl jsem jinak, že i v sázkových kancelářích lidi evidují, když vsází. Řekl bych, že tu je už takové špiclování, že je až za hranou.

Je taková registrace hráčů běžná ve světě?

Myslím si, že toto není vůbec nikde. Zde je prostě fanatismus lidí, kteří takové předpisy dělají. Tohle přece není normální.

A co v Las Vegas?

Ne, ani tam. To funguje jen v tomto státě.

V Jihlavě jste v případě Herna Baru Maxík zvažoval přebudování na hudební klub. Tento plán stále platí?

Ano, ale v té budově teče už asi čtrnáct let střechou, tak jsem to zatím nedělal. Ten záměr přestavby na hudební klub je ale připravený.

A co kasino Quantanamo v bývalém hotelu Jihlava?

To je také zavřené, dopadlo stejně jako Maxík. Jsou to nainvestované peníze...

V Quantanamu byl nájemcem tuzemský řetězec heren, barů a restaurací Bonver. Je nějaký plán s tím objektem, ve kterém původně bývala hotelová restaurace?

Ani společnost Bonver s tím nemůže nic dělat, když je v Jihlavě vyhláška o zákazu hazardu.

Takže si myslíte, že takové provozovny mohou v Jihlavě zůstat i roky zavřené?

Myslím si, že osm provozoven z deseti skončí, protože toto není regulace. To je rovnou potírání tohoto podnikání. Měli hazard zakázat úplně všude a bylo by to jednoduché. Tady každý podnikatel dělá nějaký „pokus“, propadá se v příjmech a nakonec to stejně zavře.

Některá města mají striktní vyhlášku proti hazardu jako Jihlava, jiná ho povolují v některých ulicích a další ho neregulují...

Právě. Někde to neomezují vůbec, v jiném městě to zase třeba povolí jenom na několika místech. Dejme tomu, že toto je trochu rozumnější přístup, ale tady je jiná věc - je tu to sledování, kolik jste v herně vyhrál, kolik jste prohrál, jak dlouho hrajete. Je tu rovněž upozornění, že byste měl přestat hrát, pak se automat vypne třeba na čtvrt hodiny. Je to nesmysl.

Na ruletu nebo do herny občas zajdou bohatí lidé...

Nejdou hrát ani ti, co mají velké legální příjmy. Proč by někde ukazovali nebo byli zaznamenaní, že hrají? Zákon, jak je udělaný, je nesmyslný. Z provozovatelů na něj doplatí všichni. Utratili obrovské peníze za zařízení heren či kasin. A stát? Ten jim nepomohl, on je v podstatě postupně likviduje.