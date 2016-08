Horolezec z Vysočiny pracuje v Kurdistánu, 50 kilometrů od Islámského státu

V iráckém Kurdistánu je druhým rokem. Když nabídku zaměstnání na pozici technického pracovníka dostal, s přijetím moc neváhal, předtím už si podobně vydělával v keňském Nairobi či pákistánském Islámábádu.

„Kurdistán není tak divoký, jak by se mohlo zdát. Samozřejmě jsme si s rodinou před odjezdem zjistili, jaká je tam bezpečnostní situace. Šli jsme trochu do nejistoty, ale odhadovali jsme, že by to tam mohlo být v pořádku, a to se potvrdilo. Dá se tam docela dobře žít,“ uvádí jednapadesátiletý muž.

Manželka s cestou hned souhlasila?

Mluvili jsme o tom, že bych mohl jet pracovat někam do světa. Kam, to jsme nevěděli. Dostal jsem nabídku na práci v této destinaci, kterou jsem si ale předem nevybral. Zjistili jsme si, že Kurdistán je poměrně izolované území, které dobře hlídá před ozbrojenci takzvaného Islámského státu jeho vlastní armáda, tvořená pešmergy, tedy kurdskými milicemi. Za posledních čtyři pět let tam došlo snad jen k jedinému vážnějšímu incidentu, a to ani nebyl sebevražedný útok. Před americkým konzulátem vybuchlo auto s výbušninou. Neděly se však takové věci jako únosy. Tak jsme si řekli, že to zkusíme, a když to nepůjde, vrátíme se.

Vy jste mimo jiné před touto cestou také učil angličtinu, jaké předpoklady jste ještě musel pro takovou práci mít?

Jazykové znalosti – čili ta angličtina – spolu s orientací v účetní a finanční agendě, správě majetku, logistice apod. S tím jsem nějaké zkušenosti už měl, protože jsem už podobnou práci v zahraničí dělal. Pak také psychologické předpoklady. Tohle jsou destinace, kam není úplně lehké zaměstnance sehnat.

Jako horolezec vyhledáváte adrenalin, bylo to pro vás nějak určující?

To bych neřekl, protože pro mě byla od začátku podmínkou, abych tam mohl jet s rodinou. Samozřejmě jsme se taky zajímali o to, co se v místě dá dělat mimopracovně. Zjistili jsme si, že jsou blízko hory, kde se dá lézt, že je tam umělá lezecká stěna, těmto společným koníčkům se tedy s manželkou můžeme věnovat.

Jaké byly první dojmy po příletu do Irbílu?

Odlétal jsem loni na konci července. Rodina pak přiletěla za mnou o měsíc později, poté co jsem tam připravil bydlení. První dojem: ohromné vedro. Teplotní šok, šestačtyřicet stupňů Celsia ve stínu. Pocit, jako když vstoupíte do pece. Ale už mě tam čekali kolegové a překvapivě bylo všechno dobré. Mé pracoviště je kousek od letiště v křesťanské čtvrti na okraji Irbílu. První dojmy byly pozitivní a nic je od té doby vlastně nezměnilo. Můžete tam chodit po ulici, dojít si nakoupit, mám dobré kolegy.

Karel Sýkora (51 let) Pochází z Jihlavy. Má za sebou již několik zahraničních štací, nyní je zaměstnaný jako technický pracovník v Irbílu.

Jeho životem se prolíná horolezectví. Má rád například hory Sierra Nevada v Kalifornii, kde čtyři roky pracoval.

Za horolezecký úspěch považuje zdolání 6 773 metrů vysoké hory Bhrighupanth v Garhválském Himálaji.

Ale padesát kilometrů odtud už je hranice území ovládaného Islámským státem.

Ano, zhruba v té vzdálenosti je jakási pomyslná čára, po kterou území ovládají pešmergové, a za ní je území ovládané takzvaným Islámským státem. Místem potenciální hrozby je ale hlavně Mosul – druhé největší irácké město a druhá nejvýznamnější bašta Islámského státu. Ten je po silnici asi sto kilometrů odtud. V Irbílu nemáte žádný pocit, že by se poblíž něco dělo.

Jak po večerech trávíte čas?

Kultura tam není skoro žádná. Večer se dá zajít na jídlo, na pivo. Na belgické, turecké, nebo libanonské lahvové. Točené pivo je neúnosně drahé. To bývá k dostání jenom v nejdražších hotelích a půllitr stojí dvacet i více dolarů. Našli jsme si tu kamarády, tak večery trávíme často společně.

Máte si tam s kým popovídat?

V Irbílu působí velké množství neziskovek z Francie, Japonska, Itálie a podobně. Při horolezení jsme se seznámili s lidmi z francouzských neziskovek a přes ně zase s dalšími. V sousedství bydlí Poláci, potkali jsme i slovenskou horolezkyni. Čas od času společně jezdíme na výlety nebo na výšlapy do hor. Jiné skupiny jezdí dokonce i na vodu s kajaky a stany.

V horách jste prý narazili na zaminované území...

Loni v září jsme podnikli výstup na nejvyšší horu Kurdistánu Mount Halgurd, vysokou asi 3 600 metrů. Leží u íránských hranic, podél kterých se nacházejí obrovská zaminovaná území jako pozůstatky předchozích irácko-íránských válek z období Saddáma Husajna. Jsou to často strategické body na horách. Tady jsme poprvé narazili na minová pole.

Jsou nějak označená?

Ano, výstražnými značkami, a my máme s sebou průvodce, který nás vede a naviguje, kudy můžeme jít. Jednou jsme se pohybovali po vlastní ose u jezera Dokan. Zastavila nás hlídka a upozornila na to, že se v tomto směru nacházejí minová pole. Jsou to přitom někdy místa, kde se paradoxně pasou stáda dobytka...

Aha, tak to je zajímavé.

Ale koza prý je jednak lehká, takže minu neodpálí, a jednak se jí možná i nějak dokáže vyhnout. Rozhodně však není vodítkem, že když se někde prochází stádo dobytka, je takové území bezpečné pro člověka.

Jak v Irbílu a okolí vypadají uprchlické tábory?

Jsou na různých úrovních vybavenosti, podle toho, kdo a jak je podporuje a spravuje. Je jich několik i v naší čtvrti Ankawa – jak uprostřed města, tak i na jeho okraji. Některé jsou dobře vybavené, lidé bydlí v unimobuňkách, mají zajištěnou pitnou vodu, toalety, ale třeba i malý kostel a vyasfaltované hřiště. Většina velkých uprchlických táborů je ale mimo aglomerace, spíše na sever k tureckým nebo pomyslným iráckým hranicím sousedícím s územím takzvaného Islámského státu. To jsou obří stanové tábory obehnané plotem, kde lidé dostávají základní podporu – vodu, jídlo a podobně.

Jaký je tam režim?

Mají sice volný režim, ale většinou nemají možnost pracovat, chybí jim životní náplň, což způsobuje vysokou úroveň beznaděje a frustrace. Nějakou formu aktivity jim často zajišťují právě neziskovky. Většinou se jedná o činnosti pro děti, které trpí odříznutím od školy.

A co materiální pomoc?

V tuto chvíli se zdá, že lidem již není třeba poskytovat další materiální pomoc, ale co jim chybí, je právě ta nadstavba: školy pro děti, činnost pro dospělé. Těm zbývá jenom pasivně čekat, až dojde k nějaké vnější změně, která však nepřichází, a čekání je už neúnosně dlouhé.

Za dobu, co jste tam, pozoroval jste nějaký vývoj v pohybu uprchlíků?

V této oblasti nemám moc přehled, ale pokud jsem si mohl všimnout a co vím z veřejných zdrojů, tak k žádné větší změně na území Kurdistánu nedochází. K hlavnímu exodu došlo v létě 2014. Kurdské území je více méně dáno a takzvaný Islámský stát dál neexpanduje, naopak území ztrácí, takže se lidé postupně vracejí do původně zabraných míst. Ten pohyb je však malý, protože hranice je nejistá a oni mají strach. Nechtějí znovu prožít to, co se jim stalo při prvním útěku.

Máte svůj osobní názor, jak by bylo možné situaci stabilizovat?

To je otázka pro politiky. Jistě to bude dlouhý proces, který samozřejmě musí začít osvobozením a vyčištěním území od Islámského státu. Co ale bude dál, až znovu budou spolu žít lidé, které rozdělila válka a kteří zažili různé křivdy? Očekává se, že se uprchlická krize načas spíš opět prohloubí. Jak irácká armáda osvobozuje nová území, lidé znovu prchají před válkou.