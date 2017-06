Po měsících čekání přišla jihlavské zoo první splátka za ubité plameňáky

„Peníze přišly od všech třech rodin a to dokonce v předstihu, než bylo datum splatnosti,“ informoval v pondělí mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.

Ubitího chovatelsky cenného samce si zahrada cení na částku přibližně 30 tisíc korun.

„Smlouva mezi zoo a rodinami obsahuje jakýsi splátkový kalendář, ve kterém jsou určeny měsíční splátky ve výši 4 500 korun. Pakliže kalendář bude dodržen, celá suma by měla být splacena do konce roku,“ uvedla ředitelka zoologické zahrady Eliška Kubíková.

Rodiny hned od začátku projevovaly zájem o mimosoudní vyrovnání, s čímž zoologická zahrada předběžně souhlasila.

Za čin svých dětí se omluvily (více čtěte zde), malí výtečníci si v zoo dokonce odpracovali brigádu (dočtete se zde). Tím ale snahy o nápravu skončily a k zaplacení škody se rodiny zpočátku neměly. Nereagovaly na výzvy právníka a zoo už proto hrozila podáním žaloby (podrobnosti najdete zde).

Posun nastal, až když do celého procesu vstoupili pracovníci charity. „Charita se aktivně zúčastnila vyjednávání, zprostředkovala schůzky mezi rodinami dětí a naším právním zástupcem. Veškeré formality vzali na sebe a myslím, že dohlížejí i na to, aby splátky probíhaly tak, jak mají. V tom vidím jejich velkou pomoc, nikoliv však finanční,“ poznamenala Kubíková.

Útok na zvířata se odehrál 10. března. Tři chlapci ve věku 5, 6 a 8 let vnikli nedovoleně do zoo a pak i do vnitřní ubikace plameňáků. Jednoho samce zranili kameny a kopanci tak, že musel být následně utracen. Dalšího ptáka vážně poranili.

Děti po brutálním útoku ze zahrady utekly, ale na základě kamerového systému je zadrželi strážníci, kteří pak zavolali Policii ČR (o případu čtěte zde). Incident vyvolal značnou vlnu nevole mezi veřejností a všimla si jej i zahraniční média.