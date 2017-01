Opravená ulice ubrala parkovací místa. Nutný kompromis, tvrdí radnice

Více než šest milionů stála přestavba Štáflovy ulice, která na severu ohraničuje historické centrum Havlíčkova Brodu. Vede mezi gymnáziem na jedné straně a komplexem se základní školou a státními institucemi na straně druhé.



Ještě v polovině loňského roku se volně stálo v jednom směru podél vozovky. Do ulice se vměstnalo i více než dvacet aut. Protože šlo o místa bezplatná, byla téměř neustále od rána do pozdního odpoledne plná.

A dnes? „Ulice vypadá na pohled krásně. Jsou v ní kostky, dlažba i stromové aleje po obou stranách. Ale co tady město udělalo s parkováním, je děs,“ tvrdí brodský řidič Josef Beran. Podobně hovoří i mnoho dalších.

Volná podélná stání po okraji vozovky totiž po rekonstrukci zmizela. Místo nich tu vznikly parkovací zálivy, mezi nimi jsou stromy. Jenže místo nejméně dvou desítek vozů tu naráz zaparkuje maximálně devět automobilů. Zatím zdarma, brzy to ale bude za poplatek.

„Na radnici neustále tvrdí, jak je parkovacích míst ve městě málo a jak se je snaží navyšovat i za cenu zřizování jednosměrek. A tady, prakticky v centru, kde je o stání největší nouze, udělají přesný opak,“ vadí i řidiči Petrovi.

Co instituce, to jiné požadavky. Vyhovět všem nešlo

Podle místostarosty Libor Honzárka je výsledná podoba ulice kompromisem mezi požadavky jednotlivých subjektů a správců sítí. „Konečná dohoda se rodila velice složitě a dlouho. Jiné požadavky byly ze strany urbanistů, jiné mělo životní prostředí, jiné policie a dopravní úřad, normy museli dodržet správci sítí pod ulicí,“ vysvětluje.

Město chtělo, aby se výsledná podoba ulice co nejvíce přibližovala jejímu historickému vzhledu. Znamenalo to nahradit asfaltový povrch žulovými kostkami a dlažbou a po obou stranách zasadit stromové aleje. Dopravní odbor a policie trvaly na zachování parkovacích míst, ale i dostatečné šíři vozovky. A do toho vstoupili správci podzemních sítí, které je nemohli vést pod stáními pro automobily.

„Abychom vůbec mohli Štáflovu ulici rekonstruovat, museli jsme zajistit náhradní parkovací místa. Ta vznikla díky stavbě parkovacího domu v Husově ulici. Bez něj bychom se do Štáflovy ulice nikdy nemohli pustit,“ tvrdí Honzárek.

Kašna v terasu čeká na levnější způsob rekonstrukce

Devět parkovacích míst ve Štáflově ulici je sice označených jako placená, terčík na dopravní značce je ale zatím přeškrtnut. „Platit se tu začne během následujících týdnů či měsíců, až nainstalujeme parkovací automat. Ten zatím chybí,“ dodává místostarosta.

Sazba bude nastavena stejně jako v navazující ulici Boženy Němcové - 10 korun za první hodinu a 15 za každou další. Platit se bude ve všední dny od 6 do 17 hodin.

I když se nová podoba Štáflovy ulice velice blíží jejímu historickému vzhledu, není ještě její oprava kompletní. Stále chybí voda v malé kamenné kašně umístěné v terasu pod základní školou. I to by chtěla radnice časem napravit.

„Chtěli jsme to udělat už při rekonstrukci ulice, ale zvýšilo by to náklady asi o jeden a půl milionu. To se nám zdálo moc,“ konstatoval Libor Honzárek. Kašna by potřebovala celý nový korpus, který protéká. Město spolu s památkáři nyní hledají levnější způsob, jak ho opravit.

A ještě jedna věc by mohla ulici učinit ještě autentičtější. Pomoci by jí měla nová fasáda na budově bývalé obchodní akademie a na staré části gymnázia. To je podle Honzárka v plánu během letošního roku.