Nesahej na mě, potvoro! aneb Jak se na ledečském hradě točilo s čerty

Na dřevěných schodech, uprostřed nádvoří raně gotického hradu v Ledči nad Sázavou, posedávají v huňatých kožiších čtyři čerti. Jeden z nich má vedle sebe postavený papírový kelímek s kávou a také masku s rohy, aby se mu tolik nepotily vlasy.

Asi desetiletý chlapec prohodí: „Těm čertům ale musí být teplo.“

Herci nové pohádky Čertí brko, režírované Markem Najbrtem, právě využívají volné chvíle a nabírají síly, než se připraví kulisy pro natáčení další filmové scény.

Kromě čertů tu také čekají komparzisté v barevných krojích. I oni se objeví v následující pasáži, odehrávající se v průchodu z nádvoří ven z hradu.

„Musíme zaclonit,“ vyhlásí jeden z členů početného týmu tvůrců.

Zpoza mraku v tu dobu vysvitlo slunce, jež rázem změnilo barvy kompozice, a tak se o malou chvíli celá scéna odkládá. Nastoupit musí okamžitě silní chlapi; velkou clonu nastavují tak, aby sem nesvítilo.

Pak už jen maskérky, přes rameno nesoucí tašky s kosmetikou, upraví štětečkem obličeje čertů, zvukaři zkontrolují mikroporty. „A můžeme jít na to,“ zavelí asistent režie.

„Ještěže má čert pevná kopyta“

Z běžného ruchu několika povídajících si lidí je najednou v mžiku prakticky hrobové ticho. Načež se z reproduktoru ozve: „Kamera!“ A chvíli na to: „Akce!“

Do průchodu vbíhají komparzisté, za nimi protagonisté scény Jan Budař a Tomáš Jeřábek, když vtom: čerti je uvězní v uličce. „Já nic, to všechno on! Nastrčil mě, navedl mě, zneužil mě,“ dušuje se čertům herec Jeřábek.

O filmu Čertí brko Příběh se odehrává v městečku Pytlov. Pekelná pobočka zde monitoruje všechny hříchy. Zapisuje je spravedlivě kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer pověří doručením nového brka zmateného čerta Bonifáce. Šejdíři mu jej ale ukradnou. Pytlov ovládají podvodníci, již vládce pekel uvězní. Je na Bonifácovi, aby osvobodil Pytlov, Lucifera a získal srdce krásné Markétky.

„Tak dobře, omlouvám se, pekelní pánové, tady pán vůbec za nic nemůže. Ale ještě než si mě vezmete, mám poslední přání. Ještě bych se s ním rád rozloučil,“ prosí čerty Jan Budař, muž v bílém kroji.

Oba se obejmou, z ničeho nic však Budař odstrčí Jeřábka čertům do náručí - a prchá za dveře.

„Nesahej na mě, ty potvoro!“ zakřičí Jeřábek na čerty, zoufale bouchaje na vrata: „Excelence, excelence! Néééé!“ Utéct nedokáže.

„Stop!“ zazní z vysílaček.

Napětí při natáčení najednou střídá smích. Scéna všechny upřímně pobavila. Byla to ale teprve první zkouška. Následně se stejná pasáž natáčí ještě několikrát. A zatímco před malou chvílí se clonilo, tak o pár minut později zase musí osvětlovači přisvěcovat.

Mezi natáčecími pauzami vždy herci využijí času a jdou si odpočinout. Také jeden čert si šel na okamžik sednout. Když jde po kamenité cestě, zakopne, načež uslyší: „Ještěže má čert pevná kopyta.“

O pohádce vlastně režisér nikdy neuvažoval

Pondělní natáčení bylo již celkově patnáctým natáčecím dnem pohádky Čertí brko. „Celkově jich je dvacet devět, což není moc, je to fofr,“ povídá režisér Marek Najbrt.

V poslední době se proslavil především autorským projektem Kancelář Blaník, který má za sebou na internetu již několik sérií a v němž aktivisticky reaguje na politiku.

Jak sám přiznává, o pohádce nikdy v minulosti nepřemýšlel. „Rozhoduji se ale vždycky podle scénáře a tenhle se mi líbil, proto jsem do toho šel,“ konstatuje režisér. „Navíc mám i dvě relativně malé děti, takže je to vlastně i pro ně.“

Jednomu ze svých potomků, desetiletému synovi, dal scénář filmu, který má mít premiéru na konci roku 2018, přečíst. „Líbilo se mu to,“ usměje se.

Realisticky připojí: „Samozřejmě to nic nezaručuje. Spíš jde asi o to, že se líbí nám, kteří máme dramaturgickou zkušenost.“

Hlavní hrdina je dobrým člověkem i dobrým čertem

Pohádka Čertí brko je příběhem čerta, který není tak úplně jen čertem. „Během příběhu zjistí, že je napůl člověk, a stane se dobrým člověkem, dobrým čertem, najde si lásku,“ popsal stručně děj režisér Marek Najbrt.

Hlavní roli má herec Jan Cina, jenž účinkoval například v soutěži Tvoje tvář má známý hlas. „Honza je na toho čerta výborný typ. Už svojí fyziognomií. Je to herec, který vzbuzuje v lidech sympatii, což je pro hlavní postavu důležité. Pohádka vždycky potřebuje silné hlavní postavy,“ popisuje charakter režisér.

V Čertím brku se ale také objeví například hlavní hrdinka filmu Fair Play Judit Bárdosová, Václav Kopta známý jako Radek Převrátil z populárního filmu Sněženky a machři nebo Ondřej Vetchý, jeden z nejpopulárnějších českých herců a kromě jiného také rodák z Jihlavy.

Lucifer otcovského typu v podání Ondřeje Vetchého

Vetchý oblékl čertovský kožich už před mnoha lety, ve filmu S čerty nejsou žerty. Jak náročné jej bylo znovu získat zpět do čertovské role? „Ondru přesvědčovalo více lidí, já zrovna tak ne. My jsme spolu totiž nikdy nedělali, neznali jsme se,“ vykládá Najbrt.

A pokračuje: „Byl to pro něj asi složitý proces. On tam vidí nějakou paralelu s dávným čertiskem. Nenavazujeme na to ale, je to jiná postava. Náš Lucifer je specifický tím, že je otcovský typ, ne v první řadě démon, ale někdo, kdo má vztah.“

Hrad v Ledči nad Sázavou filmaři zabrali na čtyři dny. Největší výzvou bylo pro režiséra natáčení davových scén. „Měli jsme tady sto padesát komparzistů, vesměs to byli místní, dalo nám to zabrat,“ popisuje. „Lítali jsme tady o víkendu jako blázni, ale vypadá to, že jsme to zvládli. Zkoordinovat tolik složek dohromady je vždycky náročné.“