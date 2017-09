Zastupitelé Velkého Meziříčí neschválili referendum o Náměstí

Pro vyhlášení referenda bylo pouze deset zastupitelů, jeden zastupitel hlasoval proti, jedenáct se zdrželo. K přijetí návrhu bylo přitom potřeba dvanáct hlasů.

„My jako přípravný výbor si musíme sednout a dohodnout se, ale tímto určitě nechceme skončit,“ reagoval na výsledek hlasování zmocněnec přípravného výboru Tomáš Bílek.

Předtím s dobrovolníky nasbírali na petiční archy 1 888 platných podpisů, což byl dostatečný počet k tomu, aby se radnice musela iniciativou zabývat.

Jak šel čas v kauze meziříčského Náměstí Červen 2016 – do architektonicko-urbanistické soutěže se přihlásilo 16 ateliérů

Červenec 2016 – porota vybrala vítěze, tým Davida Mikuláška

Listopad 2016 – představení a výstava šestnácti soutěžních návrhů

Květen 2017 – ozvali se kritici z řad zastupitelů, podpis smlouvy s vítězem se odložil

22. června 2017 – odborná část poroty v čele s Davidem Vávrou se otevřeným dopisem postavila proti napadání výsledků soutěže

28. června 2017 – zastupitelé odložili rozhodnutí o vyhlášení místního referenda, ale nechtějí dál jednat s vítězem soutěže

7. srpna 2017 – přípravný výbor iniciativy předal na radnici návrh na konání místního referenda týkajícího se vítězného návrhu

5. září 2017 – zastupitelé vyhlášení místního referenda neschválili

Aktivistům se nelíbilo, jak zastupitelé postupují v případě architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci Náměstí a pěti přilehlých ulic. Soutěž architektů se uskutečnila už před rokem.

Loni v létě komise zmíněné soutěže určila pořadí oceněných návrhů. Účastnilo se celkem šestnáct ateliérů, první cenu získal tým architekta Davida Mikuláška, druhé místo MCA Atelier s architekty Miroslavem Cikánem a Radkem Novotným.

Jenže meziříčští zastupitelé letos v červnu těsnou většinou třinácti hlasů překvapivě rozhodli o ukončení spolupráce s Mikuláškem s tím, že město bude jednat s druhým v pořadí. Miroslav Cikán proto v úterý ještě před hlasováním o referendu zastupitelům prezentoval svůj návrh a v diskusi pak reagoval na jejich dotazy.

Rozhodne asi až soud

Radnice by nyní měla pokračovat v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění. Přípravný výbor má nyní dvacet dní na podání stížnosti. Podle Bílka bylo hned po večerním jednání zastupitelů jasné, že usnesení zastupitelů napadnou u soudu. Vyjádření soudu by mělo být známé ve lhůtě třiceti dnů. Referendum se mělo v případě úspěchu konat v termínu podzimních voleb do Poslanecké sněmovny, tedy 20. a 21. října.

„Pokusili jsme se zastupitelům náš postoj vyargumentovat, ale dopadlo to stejně, jako když zastupitelé vystoupili proti vítěznému návrhu (architektonické soutěže – pozn. red.). Všechny argumenty jim byly vysvětleny a stejně hlasovali proti. Nejde o Náměstí samotné, ale o politický boj zastupitelů,“ míní Tomáš Bílek.

Například zastupitel Jiří Kaše z ČSSD však poukazoval na nejednoznačnost položené otázky i to, že by se hlasováním pro referendum porušil slib zastupitele i pravidla architektonické soutěže. Ta neurčovala vítěze, ale pořadí oceněných návrhů.

Právnička městského úřadu Vilma Drápelová i právní zástupce aktivistů Pavel Černý však poukazovali na to, že neexistuje žádný judikát, který by znemožnil konání referenda v této otázce. Kauzu tak posune dál zřejmě až rozhodnutí soudu.