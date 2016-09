Referendum ve stínu voleb. Hlasování o spalovně hrozí v Jihlavě nezájem

Téměř tři roky na tuto chvíli čekal. Matěj Man spolu se svými kolegy z přípravného výboru druhý říjnový víkend završí svou dlouhodobou snahu o to, aby si lidé v Jihlavě sami v referendu rozhodli o tom, zda chtějí ve městě spalovnu odpadu.

Účast v krajských volbách v Jihlavě rok 2000 - 37,09 %

rok 2004 - 32,12 % rok 2008 - 40,86 % rok 2012 - 38,18 % Zdroj: volby.cz

Jenže zdaleka nemají vyhráno. Musí teď přesvědčit dostatek lidí k tomu, aby se plebiscitu vůbec zúčastnili. A nebude to vůbec lehký úkol.



K tomu, aby hlasování bylo platné, je potřeba, aby svůj lístek do urny vhodilo nejméně 35 procent oprávněných voličů. To v Jihlavě činí zhruba 15 tisíc lidí. A to může být problém. I když souběh s krajskými a senátními volbami dávají referendu větší šanci na vyšší účast, překročení potřebné hranice mu nezaručují. Stačí se jen podívat do historie krajských voleb v Jihlavě.



Pouze jednou vystoupala účast voličů nad 40 procent, a to ještě velmi těsně. V roce 2008 přišlo do volebních místností 40,86 procenta voličů. V ostatních letech projevilo v Jihlavě zájem o krajské volby zhruba 38 procent voličů, v roce 2004 to bylo dokonce jen 32 procent.

Vedení magistrátu hlasování o spalovně vynechá

Navíc nikde není psáno, že všichni, kteří přijdou k volbám, budou chtít hlasovat i v referendu. Například téměř kompletní vedení jihlavského magistrátu, které s konáním plebiscitu nesouhlasí, se už jasně vyjádřilo, že referendum vynechá.

„Považuji otázky referenda, hlavně s ohledem na stavbu krajské velké spalovny, za neaktuální a již zodpovězené. Velká spalovna v Kraji Vysočina není z mnoha aspektů dobré řešení a již se o něm neuvažuje,“ vysvětlil svou neúčast například náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL), kterému se zároveň nelíbí, že výsledek plebiscitu může vystavit stopku i jiným zařízením na likvidaci odpadu.

„Vyloučit referendem jakýkoli druh možnosti likvidace, tedy například kompaktní ‚okresní‘ high-tech spalovnu, považuji za špatné řešení,“ dodal.

„Považuji referendum ve zmiňovaných otázkách za zbytečné vyhazování peněz. Spalovna se neplánuje,“ přidal se jeho kolega z městské rady Vratislav Výborný (ČSSD).

„To je jen politická kouřová clona, že Jihlava nic neplánuje. Spalovna odpadu je v plánu. Je v územním plánu a v plánu odpadového hospodářství. Řeči politiků vezme po volbách vítr, ty nejsou závazné, na rozdíl od těchto dvou strategických dokumentů,“ tvrdí naopak Man.

V Henčově a Herolticích se referendum odehraje v jiné budově

Dobře si však uvědomuje, že bude potřeba lidi k referendu přitáhnout. Přípravný výbor proto připravuje na poslední týdny před volbami kampaň, na niž sehnal peníze od dárců.

„Dělali jsme si i pečlivý průzkum veřejného mínění, který nám připravil profesionální sociolog. Podle něj to vypadá, že by referendum mělo dopadnout dobře. Až mě překvapilo, kolik Jihlaváků o referendu ví a řeklo, že přijdou,“ dodal Man.

Nebojí se ani toho, že by lidi mohl odradit fakt, že nebudou mít možnost hlasovat v jedné místnosti. Volby do krajského zastupitelstva a Senátu budou probíhat v jedné místnosti, zatímco hlasování v referendu v jiné. „Aspoň že to bude v jednom domě a lidé nebudou muset přebíhat,“ oddychl si Man.

Neplatí to však stoprocentně. Na dvou místech budou muset zájemci o referendum přecházet. Konkrétně v příměstských částech Henčov a Heroltice bude místnosti dělit 50 až 100 metrů.

„Pro potřeby konání referenda musel magistrát dokupovat například volební urny a zástěny. Rozpočet referenda je 1,5 milionu, které půjdou z pokladny města. Volby pak platí stát,“ uvedl mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.