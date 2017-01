Dubnové zápisy do prvních tříd počet odkladů nesníží, tvrdí ředitelé

Ministerstvo školství chce změnou termínu snížit počet odkladů školní docházky, kterých v posledních letech stále přibývalo. Podle psychologů děti dokážou udělat za tři měsíce ve vývoji značný pokrok.



Termíny zápisů do prvních tříd ZŠ Havlíčkův Brod

7. dubna

Jihlava 21. a 22. dubna

Pelhřimov 7. a 8. dubna

Třebíč termín radnice zveřejní v březnu

Žďár nad Sázavou 7. a 8. dubna

Zdroj: městské úřady

Jenže podle ředitelů základních škol je celý krok nedomyšlený a nepovede ke kýženému výsledku.

„Každý měsíc je na dětech znát, to bezesporu. Jenže vyšetření školní zralosti, které odborníci z pedagogicko-psychologické poradny u dětí provádějí, dělají ve stejných termínech, jako tomu bylo u lednových termínů zápisu,“ poukazuje Jana Bernardová, ředitelka Základní školy v Palachově ulici ve Žďáru nad Sázavou.

Na to samé upozorňuje i ředitel jihlavské Základní školy v Kollárově ulici Tomáš Zeman.

„Odložený zápis, jak je teď pojatý, nepomůže vůbec ničemu. Děti sice přijdou k zápisu později, ale měly by přinést už vyšetření z poradny a od pediatra, s případným doporučením k odkladu. Vlastní vyšetření tak probíhají v původních termínech jako v minulosti,“ říká.

Do poradny radši před zápisem

Praxe ještě loni byla taková, že rodiče přišli s dětmi k zápisu, tam se s nimi pedagogové domluvili na tom, zda budou žádat odklad. Pak teprve byli zváni do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření, které absolvovali zpravidla během února a března.

Podle Tomáše Zemana bude také spousta rodičů, kteří nebudou vědět, že si k zápisu mají donést veškeré dokumenty, včetně doporučení k odkladu.

„My pak budeme muset přerušit správní řízení a čekat, až rodiče dodají potřebné dokumenty. Tím se vše ještě protáhne,“ podotýká Zeman. Dodává, že se mu kvůli tomu bude i hůře plánovat organizace nového školního roku včetně personálního obsazení.

S návštěvou odborníků v pedagogicko psychologické poradně by proto rodiče předškoláků neměli otálet. „Pokud by někdo chtěl pro dítě odklad, je nejvhodnější objednat se k vyšetření ještě do konce ledna,“ radí ředitel poradny Milan Pavlík.

Školky se bojí, že se přijímací řízení protáhne do prázdnin

Z novinky nejsou příliš nadšení ani v mateřských školách. I tam jsou zákonem posunuté termíny zápisů na období od 2. do 16. května.

Ředitelé mateřských škol totiž musejí vědět počet dětí, které ve školce zůstanou kvůli odkladu školní docházky. Teprve potom budou znát přesný počet volných míst.

„Dříve jsme mívali zápisy do školek začátkem dubna a do konce měsíce jsme měli většinou vše hotové. Teď se vše protáhne. Myslím, že se nám to všechno docela zkomplikovalo. Je možné, že i vzhledem k odvolacím lhůtám nebudeme mít celé řízení uzavřené do začátku prázdnin,“ obává se Jarmila Bučková, ředitelka jihlavské Mateřské školy Mozaika, která sdružuje 17 mateřských škol. V letošním školním roce je navštěvuje 1 423 dětí.

V novém školním roce 2017/2018 musejí mateřské školy garantovat místo nejenom pro předškoláky, ale nově i pro čtyřleté děti.