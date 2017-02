Šéf žďárské polikliniky z opoziční strany rezignoval. Radní tlak popřeli

Spor o omezení pohotovosti, zamítnutí nové lékárny anebo nutnost projít znovu konkurzem. To jsou hlavní třecí body, o kterých mluví ředitel žďárské polikliniky Michal Hubert Zrůst.



Tento týden poslal radním rezignaci, v čele městské příspěvkové organizace s rozpočtem 40 milionů korun skončí po pěti letech k poslednímu březnu.

Proč se rozhodl odejít? „Je to směs osobních důvodů a politického tlaku. Necítil jsem od radních podporu,“ argumentuje Zrůst.

„Mě osobně odchod ředitele polikliniky trošku mrzí, měl ještě co nabídnout,“ reagoval na rezignaci starosta Zdeněk Navrátil (Žďár - Živé město). „Na některé věci jsme měli odlišný názor, nicméně jsme byli schopni - a teď mluvím za sebe - férově komunikovat,“ dodává starosta.

V poslední době se ředitel s radními střetl kvůli omezení lékařské pohotovosti v pracovní dny. Radní nakonec prosadili, že od července 2016 už funguje tato služba pouze o víkendech a ve státní svátky, což vysvětlili úsporami a malou vytížeností pohotovosti.

Kandidoval za stranu, která v zastupitelstvu skončila v opozici

„Smetli mi ze stolu také zřízení nové lékárny, což by do rozpočtu polikliniky přineslo několik milionů korun,“ diví se Zrůst. Z lékárny U Asklepia fungující v sousední budově nemá poliklinika žádný zisk, protože jde o jiný subjekt.

„V principu jsem proti lékárně nebyl. Pokud by ty věci byly dobře připravené a nebyl by v nich závan jisté podjatosti, tak by je pan Zrůst určitě prosadil. Žádné politické tlaky na jeho odchod nebyly, jeho rozhodnutí nás překvapilo,“ uvedl radní Radek Zlesák (ANO).

Jenže za tlakem na svoji osobu vidí Zrůst právě politiku. V posledních komunálních volbách byl jedním z úspěšných „skokanů“ na kandidátce ČSSD a stal se zastupitelem. Sociální demokraté ve Žďáře ale těsně prohráli a skončili v opozici.

„Politický tlak celé rady a hlavně ze strany Radka Černého (radní za ODS) se na mě zvyšoval. Dokonce z úst jedné radní zaznělo i to, ať si vyberu, zda chci být zastupitel, nebo ředitel příspěvkové organizace,“ uvedl Zrůst.

Když radní z jiné strany je i nájemcem ordinace

„Enormní tlak byl založený na osobní animozitě. Dostalo se to do osobní roviny místo toho, abychom řešili rozvoj polikliniky,“ dodal na adresu Černého.

Spory ředitele Zrůsta a radního Černého, který má na poliklinice ortopedickou ambulanci, jsou veřejným tajemstvím. Naposledy se přeli o zřízení elektroměrů pro jednotlivé ordinace a efektivnější využití solárních panelů na střeše polikliniky. Vyjádření Radka Černého se redakci nepodařilo získat, nereagoval na e-mail ani telefonáty.



Pětačtyřicetiletý Zrůst je ředitelem od března 2012, kdy nahradil Slavomíru Pipu. Ten skončil v říjnu 2011.

Zrůst pak musel řešit některé jeho „kostlivce ve skříni“, bývalá ekonomka dokonce odešla od soudu s dvouletou podmínkou za zpronevěru desítek tisíc korun. „Účetnictví bylo v katastrofálním stavu, nebyly peníze na výplaty,“ popisuje Zrůst.

Z ředitelů zaměstnanci druhé generace, vadí mu nový konkurz

Končícímu řediteli polikliniky vadí i to, že by musel po šesti letech podstoupit nový konkurz, i když nastupoval za jiných podmínek.

„Radní se z ředitelů neškolských příspěvkovek snaží udělat zaměstnance druhé kategorie. Dostal jsem smlouvu na dobu neurčitou, ale pravidla se během hry najednou mění. Nová směrnice města o nutnosti projít dalším konkurzem je absolutně zbytečný krok, protože radní mohou ředitele kdykoliv odvolat, pokud něco dělá špatně. Radě dvakrát do roka předkládáme výsledky hospodaření a ví o všech důležitých věcech. To není o tom, že bychom byli nedotknutelní,“ míní Zrůst.

Podle svých slov proto nechtěl čekat na „vykonstruovaný konkurz“. Potvrdil, že zakotví v regionální pobočce Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zároveň odmítá výtky svých kritiků, že si svůj odchod připravil a snaží se jej využít politicky.

Kdo povede polikliniku dál, dosud není jasné

Starosta už s ředitelem řešil i nejbližší nutné kroky. „Bavili jsme se o tom, jak zařídit, aby nebyl ohrožen chod polikliniky. Základní věci běží, je to stabilizovaná organizace,“ míní Navrátil.

„Dohodli jsme se na plynulém předání agendy. Budu novému šéfovi k dispozici,“ přislíbil Zrůst.

Jeho nástupce chtějí radní vybrat nejpozději do konce května. Zabývat se tak budou i tím, zda a koho v přechodném době pověří vedením.

Žďár nad Sázavou nemá jako jediné okresní město na Vysočině nemocnici, špitál vznikl v původně významnějším Novém Městě na Moravě. Poliklinika zaměstnává 50 lidí na hlavní poměr, dalších zhruba dvacet na dohody, v budově má ambulance kolem padesáti lékařů.

Podle ředitele Zrůsta využije služeb polikliniky ve špičkových dnech kolem dvou tisíc lidí.