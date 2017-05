Pánové z Náměště a Jaroměřic radili Marii Terezii s daněmi i diplomacií

Náhrdelník od císařovny vezli ve voze pro dobytek Vzácný náhrdelník mají vystavený na meziříčském zámku. Jeho první majitelkou byla slavná panovnice Marie Terezie. Šperk sice není z drahokamů ani perel, přesto si jej rodina Podstatzkých-Lichtenstein nesmírně cení. Má totiž svůj příběh a dědí se z generace na generaci už více než 200 let. „Marie Terezie si oblíbila svou dvorní dámu Marii Eleonoru Lichtenstein. Když císařovna zemřela, její syn a nástupce císař Josef II. věnoval Eleonoře na památku tento náhrdelník,“ vysvětluje spolumajitel velkomeziříčského zámku Jan Podstatzký-Lichtenstein. Eleonora byla ve své době okolím vnímaná jako krásná, duchaplná a vzdělaná dáma. Vlastnila velkomeziříčské panství. A řadila se do okruhu žen, které měly k Marii Terezii nejblíže - dvorní dámou se stala v patnácti letech. Posléze jí patřilo pevné místo také v blízkosti nového císaře. Jak ukázala dobová korespondence Josefa II., kněžnu Marii Eleonoru Lichtenstein zřejmě platonicky miloval. Ona si však dokázala udržet patřičný odstup v rámci společenských konvencí. Hranice přátelství zůstaly nepřekročeny. Náhrdelník téměř černé barvy nosila Marie Terezie poté, co zemřel její milovaný manžel František Štěpán Lotrinský.„Náhrdelník je vyrobený zřejmě ze skleněných korálků nebo něčeho podobného, odpovídala by tomu hmotnost,“ zmínila ředitelka velkomeziříčského muzea Irena Tronečková.

„Marie Terezie je s náhrdelníkem vypodobněná na několika obrazech,“ doplnil Jan Podstatzký-Lichtenstein. V jejich rodu vždy dcera dědila šperky po matce. „A tak se stalo, že náhrdelník došel až do rukou mé maminky. Když se mí rodiče rozhodli krátce po komunistickém puči emigrovat, maminka si náhrdelník samozřejmě vezla do zahraničí s sebou,“ připomněl. On i jeho bratr, sestra a matka prchali za hranice Československa tajně vlakem ve vagonu pro dobytek v březnu 1948. „Maminka pak měla rodinnou cennost s sebou všude, kde se pohybovala. Tedy v Rakousku, Itálii, Chile, Německu a poté si náhrdelník přivezla zpět domů do Velkého Meziříčí, když jsme se vrátili po roce 1989,“ popsal. Josefa Podstatzká-Lichtenstein zemřela v roce 2000. Prastarou ozdobu zdědila její dcera Marie. A ta souhlasila, aby byl náhrdelník vystaven.