Pusťte si v televizi Vánoce z Vysočiny. Budou bohaté

11:32 , aktualizováno 11:32

V kinech teď láme rekordy návštěvnosti pohádka Anděl Páně 2, kterou na začátku roku točil režisér Jiří Strach na hradě v Ledči nad Sázavou. To je však jen jeden z mnoha filmů, který má co do činění s Vysočinou. Podobných bude o vánočních svátcích k vidění na televizních obrazovkách celá řada.