Zákon zrušil automat na pivo. Ze světové atrakce teče už jen limonáda

Na potíže plynoucí ze zákona pro provozovatele „pivomatu“ upozornil týdeník Euro.

„Je to absolutní nesmysl. Páni poslanci by si měli alespoň občas přečíst, co vůbec schvalují. Zákon se sice jmenuje protikuřácký, ale osmdesát procent se ho týká alkoholu. A obsahuje i takovéto nesmysly,“ zlobí se majitel automatu a minipivovaru Ruprenz Martin Povýšil.

Není to tak dlouho, kdy Brtnice, pod níž Uhřínovice spadají, hostila své přátele z partnerského švýcarského městečka Orpund. Zájezd se samozřejmě zajel podívat i do místní části, právě kvůli automatu na pivo.

„Naši hosté z toho byli nadšení,“ říká brtnická starostka Miroslava Švaříčková.

„Švýcarští radní tady před automatem přemlouvali svého starostu, ať jim to u nich taky nechá zřídit. Moc se jim to líbilo,“ dodává i Martin Povýšil.

Automat na pivo provozoval v Uhřínovicích zhruba čtyři roky. Na zakázku mu ho zhotovil takřka na koleni jeho známý. Stačilo vzít si vedle kelímek, vhodit do stroje dvacetikorunu a automat natočil půllitr piva. Potřeba byl i občanský průkaz, který musel projet čtečkou, v níž odečetl datum narození. Tak majitel automat zabezpečil, aby z něj netočili nezletilí (více čtěte zde).

Světovou raritu, o níž se zmiňovaly i prestižní světové zpravodajské servery (dočíst se můžete zde), však nyní pohřbili čeští zákonodárci. Do protikuřáckého zákona, který platí od posledního květnového dne, totiž dostali ustanovení, že je nově zakázán prodej alkoholu z automatů. A to se týká i piva.

S pivem zmizela i magie místa, které ve vsi nahradilo hospodu

Automat ve zdi domu minipivovaru i nadále zůstává. Už z něj ale neteče pivo, nýbrž limonáda. Tu si mohou načepovat i děti. Pivní sud k automatu Povýšil připojí už jen tehdy, když do minipivovaru přijede exkurze a s obsluhou si chce automat vyzkoušet.

Je to jediná možnost, nicméně jsou z ní celé Uhřínovice i Brtnice nešťastné. Ve vsi totiž není hospoda a v létě se u automatu scházeli místní. „To místo právě díky pivu mělo magii, mělo své kouzlo,“ krčí rameny Martin Povýšil.

Konec „pivomatu“ velice mrzí i Miroslavu Švaříčkovou. „Byl to turistický tahák. Pivní automat bude chybět nejen kvůli tomu, že k němu jezdili lidé ze širokého okolí. V Uhřínovicích fungoval i jako takový ten společenský prvek, který tmelil sousedské vztahy. Je obrovská škoda, že musel skončit,“ dodala brtnická starostka.