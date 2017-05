Aventin opět ve hře, chce do Jihlavy třetí Lidl. Může u něj stát zimák

Další nákupní zóně chybí sjezd od Znojma Zatím z poloviny je vybudovaná obchodní zóna Špitálské předměstí ve Vrchlického ulici poblíž jihlavské nemocnice, jen kousek od plánovaného parku společnosti Aventin. Prázdná je dosud severní část.

„Paralelně jednáme s několika společnostmi, nicméně doposud jsme se nedostali k podpisu smluvní dokumentace. Mezi zájemci je jak nábytkářský, tak i potravinářský řetězec,“ sdělil Petr Pavlát, člen představenstva uzavřeného investičního fondu Unimex Group. V tomto nákupním centru nyní fungují obchody Uni Hobby, Planeo Elektro a menší samoobsluha s potravinami. „O poslední volnou jednotku projevila zájem společnost zabývající se prodejem nábytku, nicméně smlouva zatím není podepsaná,“ doplnil Pavlát. Výraznějšímu rozvoji nákupní zóny by pomohl sjezd z obchvatu Jihlavy ve směru od Znojma. Ten zatím chybí, sjet do Vrchlického ulice se dá pouze od dálnice D1.

O sjezd zde dlouhodobě usiluje i město. „Výrazně by to pomohlo dopravě v Jihlavě, ale nedaří se to prosadit,“ konstatoval mluvčí magistrátu Radek Tulis. Doplnil, že kvůli budování případného odbočovacího pruhu ve směru od Znojma by musel být dočasně omezen nebo zastaven provoz Jihlavským tunelem. „Řeší se to už delší dobu, jsou tam ale technické problémy,“ říká ředitelka krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová. Obtížné by podle ní bylo i umístění dopravních značek. „Do tunelu je nelze nikam dát. Značka, která by signalizovala, že se za tunelem dá vyjet do Vrchlického ulice, by zúžila prostor v tunelu. Tam není ani výška ani šířka,“ upozornila Tesařová. Město má se Špitálským předměstím i další záměr - za obchodním domem v severní části počítá s obytnou zónou. O průjezdu do ní vyjednává. Také se na základě připomínek občanů dolaďuje studie území. „V září bude následovat další veřejné projednání,“ uvedl k Špitálskému předměstí Radek Tulis.