Kamiony kličkují kolem uzavírky i přes třebíčské sídliště, lidé láteří

Kamion, který se snaží vybrat oblouk a odbočit z kruhového objezdu u Základní školy Horka-Domky v Třebíči. Donedávna nepředstavitelný obrázek.

„Co ten mastodont dělá uprostřed sídliště? To jsem ještě nezažila,“ spráskla ruce minulý týden v úterý důchodkyně paní Vlasta. V Domcích žije přes padesát let, polský kamion v těchto místech ale viděla poprvé.

To, že mnohatunové kolosy nyní tu a tam zkoušejí hledat cestu neprozkoumaným terénem, je v Třebíči důsledek dlouhodobé uzavírky části průtahu městem, Bráfovy třídy.

Jde o nedisciplinovanost některých řidičů, nerespektují včas dopravní značení, i přes něj zamíří do města a snaží se ho „nějak“ projet. Objížďka pro těžké vozy přitom vede přes Jaroměřice a Moravské Budějovice po státní silnici I/38.

Nemůžeme u silnice stát 24 hodin denně, brání se policie kritice

Policie avizuje, že tolerance takových přestupků je z její strany nulová, pokuta činí na místě až dva tisíce korun.

Místostarosta Třebíče Vladimír Malý uvedl, že na posledním jednání s policisty požádal o důslednější kontroly na kasárenské křižovatce na I/38 i ve městě.

Mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková k tomu řekla, že republikoví policisté spolu s městskými strážníky provádějí v Třebíči dohled.

„Logicky tam nemůžeme chodit 24 hodin denně. Přestupky se řeší. Dá se na kamiony dohlížet dřív, ale není to tak jednoduché. Zaměřujeme se na provoz kamionů na přístupových komunikacích k městu. Ale na kasárenské křižovatce má řidič řadu možností, kam odbočit, kde zákaz není,“ uvedla Čírtková.

Proto podle ní není úplně v moci policistů, aby zastavili a kontrolovali každý nákladní vůz, který jede z Kasáren směrem na Třebíč, a ptali se řidiče, jaké je jeho cílové místo. On totiž pak ještě může odbočit v Předíně a v Červené Hospodě.

Zahraniční kamioňáci nechtějí najet 28 kilometrů navíc a riskují

V Třebíči tranzitující kamiony nesmějí na nový Podklášterský most. To je přitom jediný způsob, jak sjet z průtahu před uzavřeným úsekem na Bráfově třídě.

Místostarosta Malý byl již svědkem toho, jak na most během hodiny uhnulo z průtahu hned několik zahraničních kamionů. „Jsou to Rumuni, Poláci, Slováci,“ jmenoval. Vedoucí třebíčského odboru dopravy Aleš Kratina na to říká: „Už nevím, jak víc informovat.“

Dopravní značení objížďky Třebíče pro náklaďáky začíná už na kasárenské křižovatce na I/38. A je také v Brtnici. A z druhé strany - od Brna či Velkého Meziříčí - jsou kamiony posílané po Hrotovické ulici na Moravské Budějovice.

„Jenže u třebíčské nemocnice se řidič podívá do mapy a řekne si: já to mám objíždět 28 kilometrů? Proč? Někde to tu risknu. Pak dochází k situacím, že z Hrotovické najíždějí na Březinovu ulici nebo na Spojovací zpátky na Znojemskou. Tam zjistí, že nepodjedou nízký viadukt u vlakového nádraží a začnou se motat ulicemi ve čtvrti Horka-Domky, kde kamiony v životě neviděli,“ popsal Kratina.



Kolon je méně, než všichni čekali. Řidiči si našli své trasy

Pozitivní zprávou je, že uzavřená Bráfova třída působí menší dopravní kolaps než donedávna zavřený Podklášterský most. Řidiči menších aut si našli své „únikové“ trasy.

„Kromě pátečních odpolední výraznější problémy nezaznamenáváme. Hodně pomohlo přenastavení semaforů v křižovatce Nádražní, Bráfova, Jungmannova, kde se po týdnu prodloužila zelená ve směru od Znojemské ulice,“ zmínil Kratina.

Nechystá se ale přesto pro osobní auta zprůjezdnění nového dopravního terminálu u vlakového nádraží, který svou polohou kopíruje trasu uzavřeného úseku Bráfovy třídy?

„Policie s tímto krokem nesouhlasí. Kvůli zvýšenému pohybu chodců, kteří přecházejí mezi jednotlivými zastávkami, je striktní požadavek, aby komunikace zůstala zklidněná,“ vysvětlil Aleš Kratina.

Mobilní semafory na křižovatkách nebudou, neumí měnit cykly

Dalším neuralgickým bodem třebíčské dopravy bývá i v době bez uzavírek křižovatka ulic Spojovací a Hrotovická u tamního autobazaru. Je ve tvaru písmene T. „Proč tady v současné době nestojí mobilní semafory? Máme s tím špatnou zkušenost,“ odpověděl Kratina.

„Před nedávnem policie dala požadavek kvůli jiné uzavírce na přenosné semafory právě do této křižovatky. A ve špičce stála kolona až do Stříteže,“ vysvětlil.

Na trhu podle jeho slov neexistuje dostupná přenosná semaforová souprava, která by dokázala intuitivně měnit cykly, jak by bylo potřeba. Tedy tak, jak je to v případě klasických semaforů, kde jsou ve vozovce indukční smyčky.

Na počátku trohoto týdne řidičům navíc začala uzavírka silnice v Poušově. Je to jedna z oblíbených tras, kterou se vyhýbají průjezdu centrem. V Poušově se opravuje most a silnice. Dělají se i průzkumné vrty skály nad vozovkou. „Oficiálně je uzavírka stanovena do konce května. Ale doufám, že to bude hotové dřív. Reálné je to za deset dnů,“ doplnil Kratina.