Hájenku Černé lesy na Jihlavsku podmáčí voda, která dřív léčila

„Budeme tam dělat hydrogeologický průzkum. Zkoumáme, jak budovu odvlhčit,“ řekl ředitel jihlavského domu dětí Vilibald Prokop.

Hájenka je více než dvě století stará. Bývala to fořtovna a jízdárna, historicky patřila majitelům brtnického panství – rodu Collaltů.

Hlavní budovou v areálu teď je osmdesát metrů dlouhá budova s klubovnou, kuchyní, hernou, ubytováním a hospodářským zázemím. „Nejspodnější část budovy je na tom, co se týče vlhkosti, docela špatně,“ konstatoval Prokop.

„Rekonstrukce tam bude komplikovaná kvůli tomu zdroji vody, takže zjišťujeme, co by se tam vůbec dalo dělat,“ uvádí náměstek jihlavského primátora Jaromír Kalina.

Hájenka je velmi vytíženou základnou. V květnu a červnu ji například hojně využívají i školy jako cíl výletů. „Na celý letošní rok tak máme zatím jen devět víkendů, kdy hájenka nebude využita. Na druhou stranu víme, že by mohla být využívána ještě lépe – a zájem by určitě byl,“ míní Prokop. Podmínkou je ovšem celková rekonstrukce hájenky.

Samota v lesích

Vilibald Prokop míní, že by bylo dobré zde vytvořit například půdní vestavby, tím zvýšit ubytovací kapacitu a celkově budovu zadaptovat tak, aby zde mohly být i celotýdenní pobyty a prakticky celoroční provoz.

„Je to atraktivní místo i pro svou odlehlost. Děti tam nikoho neruší hlukem, maximálně srnky v lese. V okolí je řada zajímavých cílů, kromě krásných lesů a luk či potoka také řada památek. U základny je i malý bazén, takže tam lze dobře vytvořit pestrý pobytový program,“ nastínil Prokop.

Dům dětí má přibližný odhad, kolik by rekonstrukce stála. V ideálním případě by šlo o částku do 30 milionů korun. „Osobně bych byl samozřejmě nejraději, kdyby se s pracemi začalo už pozítří, kvůli té extrémní vlhkosti se tam těžko udržují hygienické normy,“ konstatoval Prokop. Nyní ale jihlavský magistrát coby zřizovatele domu dětí čeká hledání zdroje financování celé rekonstrukce.

Voda u hájenky se už zapsala i do její historie. Nedaleko odtud byla v roce 1871 postavena kaplička svaté Trojice. Nechala ji zde vybudovat brtnická kněžna Elsa z vděčnosti za uzdravení dědice panství Ferdinanda Collalta.

Toho prý uzdravil lesník Franz z hájovny vodou z lesního pramene, která už jemu samotnému předtím pomohla při léčbě střelného zranění od pytláků. Kněžna pak po úspěchu léčby pramen pojmenovala jako Ferdinandovy proudy.

Ve Smrčné nad Sázavou zase nevyhovuje jídelna

Druhá základna domu dětí je ve Smrčné nad Sázavou. Také tam se plánuje investice. Jihlavští zastupitelé nyní schválili výkup pozemků v tomto areálu od státu.

„Máme tam například nevyhovující venkovní jídelnu. Chceme ji opravit, ale ke stavebnímu povolení jsme potřebovali souhlas vlastníka pozemku. Jenže stát nechtěl dát souhlas, protože by se jednalo o investici do majetku někoho jiného,“ popsal Prokop.