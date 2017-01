Úřady řeší šikanu ve školce, učitelky prý sprchovaly dítě ledovou vodou

„Mohu potvrdit, že náš odbor sociálních věcí obdržel anonymní oznámení o šikaně ze strany učitelky v mateřské škole v Jamném,“ uvedl mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis. „Ihned jsme kontaktovali obecní úřad, aby situaci prověřil,“ doplnil.



Podle televize Nova se k týrání údajně přidalo i násilné chování učitelek. „Je na něm pácháno i fyzické násilí jako tahání za ruce, mačkání rukou, až tam zůstává obtisk,“ prozradila Nově svědkyně šikany.

„Vůbec se to nezakládá na pravdě,“ odmítla ve čtvrtek po poledni do telefonu podezření jedna z učitelek školky. „Dozvěděla jsem se to až dnes, přišel mi to říct pan starosta. Nikdy jsme tu neměli žádnou stížnost,“ dodala.

Starosta Jamného Jiří Pejcha sice ctí presumpci neviny, ale případ považuje za vážný. „Určité podezření tady existuje, je závažné. Nikdo mi ho zatím nevyvrátil. Podám proto podnět na prošetření událostí na policii,“ konstatoval.

Obecní úřad, sociální odbor a případně i policie nyní budou zjišťovat, co se vůbec ve školce dělo. Bude je zajímat i to, zda se případná šikana týkala více dětí nebo jen jednoho. Pokud se týrání dětí prokáže, hrozí učitelkám tvrdé tresty.

Mateřská škola v Jamném patří pod místní malotřídní základní školu. Podle webových stránek má jednu třídu s kapacitou 28 dětí. Starají se o ně dvě učitelky.