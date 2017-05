Ve tvaru půlměsíce a s rudoarmějcem. Přibyslav chystá přeměnu náměstí

„V posledních letech jsme hodně investovali do oprav ulic v různých částech města. Rekonstrukci hlavního náměstí jsme ovšem neustále odsouvali, až se na ni trochu zapomnělo. Už se do něho pustit ale musíme, je nejvyšší čas,“ říká přibyslavský místostarosta Michael Omes.



Bechyňovo náměstí má neobvyklý tvar půlměsíce. Kvůli budovám, které na něm stojí, patří k nejčlenitějším a nejrozmanitějším nejen v kraji. Je totiž rozděleno do několika částí. Všechny sektory od sebe odděluje zástavba. Jeden blok tvoří radnice se sousední lékárnou, druhý uskupení budov, v nichž je spořitelna, obchody a restaurace.

„Máme zatím jen základní představu. A to je, aby náměstí více sloužilo pro společenský život a už méně sloužilo jako autobusové nádraží nebo parkoviště,“ podotkl starosta Martin Kamarád.

To je ostatně účel, k němuž prostor sloužil v dávných dobách a pro nějž byl zřízen. „V minulosti se tu konaly velké trhy. Obchodovalo se tu se stříbrem a s dobytkem,“ poznamenal Omes.

Víc zeleně před radnicí, méně u výjezdu z náměstí

Podle Kamaráda by se víc zeleně mohlo objevit přímo před radnicí, nově a jednotně vydlážděné by měly být chodníky. Za nevzhledné považuje betonovou kašnu i přístřešek fungující jako krytá autobusová zastávka. A vadí mu i volná zelená plocha u výjezdu z náměstí směrem na Havlíčkovou Borovou.

„Je ovšem soukromá, proto s ní asi nic neuděláme,“ uvědomuje si.

Naopak místostarosta Omes považuje za prioritu rekonstrukci podzemních sítí a obnovu průchozích chodníků, které nejsou v dobrém stavu.

„Osobně bych se řídil heslem, že méně je někdy více,“ pravil.

Pohledy samotných obyvatel města se liší ještě víc. „Já bych brala víc zeleně podél radnice a nechala bych opravit dům naproti radnici,“ vyjádřila se maminka, která po náměstí tlačila kočárek.

„Myslím, že zeleně je už teď až moc. A ta socha sovětského vojáka taky není zrovna výstavní,“ podotkl naopak starší muž.

O centru rozhodnou anketa, památkáři a možná i architekti

Co člověk, to názor. I proto nechce vedení města o nové podobě náměstí rozhodnout samo. V nejbližší době plánuje vyhlásit anketu, v níž by se obyvatelé vyjádřili. Odpovědět by měli na dotazy, co jim na náměstí chybí, co naopak přebývá, co by chtěli zachovat, co považují za vhodné a pěkné, a co naopak za nešťastně řešené nebo nevzhledné.

„Teprve na základě výsledků ankety bychom nechali zpracovat studii, která by úpravu plochy řešila,“ dodal Omes. Své do celého procesu ale řeknou ještě památkáři, neboť centrum Přibyslavi je památkovou zónu.

Město uvažuje rovněž o tom, oslovit odborníky a nechat na základě výsledků ankety vyhlásit architektonickou soutěž. „Konečnou podobu by si pak občané mohli v hlasování z návrhů sami vybrat,“ navrhuje starosta.

Rekonstrukce přibyslavského náměstí však není otázkou letošního léta. Trvat může několik let. „Bude to zásadní věc pro příští vedení města,“ uvědomuje si Martin Kamarád. Nicméně do konce tohoto volebního období by radnice měla ráda vybranou novou podobu náměstí, připravenou veškerou dokumentaci a hotový projekt.