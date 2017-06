Zvětšení školky nepomohlo, Přibyslav děti opět odmítá a věří v přípravku

„Dětí přibývá, do školek nám nastupují silnější ročníky. Navíc přibývá odkladů,“ vysvětluje nečekanou situaci přibyslavský starosta Martin Kamarád. Navíc rodiče dávají do školky čím dál mladší děti, některým odmítnutým ještě nebyly ani tři roky.



Vedení radnice si nyní láme hlavu, jak nastalou situaci vyřešit. Novou klasickou třídu v mateřské škole do září připravit a otevřít nestihne, žádalo by si to větší stavební úpravy.

Na výběr tak má ze dvou jiných variant. Zřídit by mohlo buď takzvanou dětskou skupinu, nebo přípravnou třídu na základní škole pro nejstarší školkové děti a ty, co žádají o odklad.

Právě tato druhá možnost se zatím jeví jako nejpravděpodobnější. „Bude však nutné se na tom dohodnout s rodiči, zda by o takovou třídu měli zájem. Schůzku máme naplánovanou,“ dodává starosta čtyřtisícového města.

Přípravná třída potřebuje alespoň deset dětí. Nebo dotace

Přípravná třída by byla v budově základní školy. Prostory by tam na ni byly. Sloužila by jako jakýsi přechod mezi školkou a školou. Určená by byla primárně pro děti s odkladem nástupu školní docházky, případně pro nejvyspělejší pětileté děti.

„Hodila by se i pro děti, které se nedokážou soustředit a neumí udržet pozornost,“ dodal Kamarád.

Třídu by město chtělo otevřít už od začátku nového školního roku. Pro její chod by bylo nutné umístění nejméně deseti dětí. Při spoluúčasti města na jejím chodu by dětí mohlo být o něco méně.

I přes případné zřízení přípravné třídy považuje vedení města za nutné kapacitu klasických mateřských škol do budoucna navýšit. „Chtěli bychom jednu novou třídu. Město se rozrůstá, firmám se tu daří a shánějí zaměstnance,“ vysvětluje místostarosta Michael Omes.