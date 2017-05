Továrníkův syn byl jedním z Wintonových dětí. Vezl si jen fotku rodičů

Peter Beck se vypracoval na stratéga gigantu Shell Peter W. Beck se ve Spojeném království neztratil. Udělal skvělou kariéru v britském zastoupení petrochemického a energetického koncernu Shell. Peter Beck z Velkého Meziříčí patřil ve svých šestnácti letech mezi nejstarší účastníky cesty Wintonovým vlakem. Po cestě napříč Evropou měl v Londýně nalézt útočiště u Hanse Freunda na Eton Avenue 11. Tak to uváděly transportní seznamy. Rodina ale tak jasno nemá. „Děti přijaté do Kindertransportů potřebovaly rodinu, která by je zaopatřila v Anglii. Pro mého otce to byl příbuzný, jenž žil v Londýně. Jenže poté odešel do USA. Nevěřím, že můj otec s nimi někdy žil, protože šel brzy na soukromou internátní školu,“ vysvětluje Peterova dcera Sarah. Ona a její sestry se o tom, že otec byl „Wintonovo dítě“, dozvěděly až poté, co v roce 2003 zemřel. Jejich matka to možná věděla, ale nezmínila se. Zemřela v roce 1995. Soukromá škola, která Petera v Anglii přijala, se jmenovala Ellesmere College. Pak na londýnské Imperial College studoval chemické inženýrství. Od roku 1945 začal pracovat pro společnost Shell. Rok 1947 byl v jeho životě poměrně zlomový. Obdržel britské občanství a oženil se s Helen Barbarou Cookeovou. Ze šťastného manželství se narodily tři dcery. Časem se usadili v Tunbridge Wells. V rodině je celkem pět Peterových vnuků a už devět pravnoučat.

„Moji synovci se o dědečkovu minulost zajímají, byl v jejich životě velká osobnost, když byli malí. I to je důvod, proč pátrám v rodinné historii, aby o něm sami víc věděli a předali to svým dětem,“ zdůrazňuje Sarah Becková. „Zajistil, aby jeho děti a vnoučata sdílely jeho životní hodnoty včetně smyslu pro spravedlnost a příležitost pro každého ve společnosti, ať jsou ve světě kdekoliv. S matkou miloval cestování, chození do galerií a divadla i poslech vážné hudby, jeho oblíbený skladatel byl Gustav Mahler. Také si užíval zahradničení. Miloval svoji práci a nikdy nepřestal a vždy se zajímal o politiku,“ dodává. Sarah Becková je pyšná na to, jak Velká Británie vítala uprchlíky. „A vím, že můj otec by byl zarmoucen nynějším postojem a problémy uprchlíků ve světě,“ pravila. Její otec pro Shell pracoval po mnoho let, proslul jako výborný obchodní stratég. Zajímal se o všechny formy energie a nové způsoby jejího získávání. To zahrnovalo obnovitelné zdroje i atomovou energii, na kterou se zaměřil v důchodu. Napsal o ní dvě publikace. V penzi taky ještě přednášel. Zemřel na dovolené v Turecku. V Československu a posléze v ČR byl několikrát - poprvé se ženou brzy po sametové revoluci.