Bouřka shodila strom na karavan. Hlavně že jsme živí, oddychl si kempař

„V devět večer přišel první nápor, ale to se nic nestalo, drželi jsme tyčky. Asi do jedenácti nešla elektřina a ve dvě v noci nás vzbudila rána. Strom protrhl plachtu předsíně a polámal trubky. S kolegou jsme ráno vyspravili, co šlo,“ vylíčil postarší muž.



Zhruba ve čtvrt na tři přijeli přivolaní hasiči, kteří strom odstranili. „Nikomu se nic nestalo, všichni jsme zdraví, to je důležité,“ oddechl si rekreant.

Sám už totiž viděl, že taková bouřka v kempu může dopadnout hůř. K Pilské nádrži jezdí s manželkou pravidelně už od roku 1978, jako důchodci zde nyní tráví celé léto až do konce září.

„Podobnou smršť už jsme tady zažili. Je to asi dvacet let, kdy v kempu spadl smrk na stan a zabil Němku,“ připomíná tragédii.

Všude kolem kempu se ráno rozléhal hluk motorových pil, jak hasiči i dřevorubci odstraňovali poškozené stromy. Na druhém břehu Pilské nádrže u volnočasového areálu byly minimálně tři rozlámané vrby. Silný vítr také částečně uvolnil molo se šlapadly a lodičkami, čtyři uvolněná plavidla pak vítr zavál ke břehu.

Hasiči v noci vyjížděli ke 160 zásahům, hlavně likvidovali stromy

Hasiči kvůli nočním bouřkám museli zasahovat na spoustě míst kraje. „Od čtvrteční osmé hodiny večerní do páteční sedmé hodiny ranní zasahovali u více než 160 událostí souvisejících s bouřkou,“ informovala mluvčí krajských hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Její kolegové nejčastěji odstraňovali stromy a větve, které padly na silnice. Nejvíce událostí zaznamenali na Havlíčkobrodsku a Žďársku. Všechny se obešly bez zranění.

Přímo ve Žďáře nad Sázavou v ulici Bezručova padl před pátou hodinou ráno vzrostlý strom na střechu rodinného domu. Udělal do ní díru. Další strom se v pádu zastavil jen kousek nad ní.

Před třetí hodinou ráno v Počátkách na Pelhřimovsku narazil řidič autem do spadlého stromu. Další ze stromů spadl na trolejové vedení v Jihlavě a přerušil městskou hromadnou dopravu na Třídě Legionářů, zastavena musel být i doprava na železnici z Jihlavy do Jindřichova Hradce u Horní Cerekve.

Minimálně třiašedesát stromů hasiči odstranili ze silnic na Havlíčkobrodsku, nejčastěji v okolí Chotěboře. Na Žďársku jich bylo padesát a na Jihlavsku nejméně devatenáct.