Nebyl bych proti zadání Rusům, řekl Zeman o rozšiřování Dukovan

16:57 , aktualizováno 16:57

Prezidentu Miloši Zemanovi by nevadilo, kdyby stát zadal dostavbu dalších bloků dukovanské jaderné elektrárny bez výběrového řízení Rusům. Podobně, jako to hodlají udělat v Maďarsku. Prohlásil to při návštěvě zařízení. V Dukovanech byl Zeman jako prezident poprvé.