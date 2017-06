Zeman otevřel lesní stezku. Obec navezla štěrk, aby ji projel v limuzíně

Na zpevnění lesní cesty padly čtyři fůry štěrku, mnoho dalších lopat kameniva dělníci naházeli do největších výtluků různě po cestě.

„Lesní cestu opravujeme průběžně každý rok. Není to nic nadstandardního nebo speciálního, je to běžná údržba,“ vysvětloval starosta Smrčné Josef Nechvátal.

Rozhodně odmítl, že by obec pro Miloše Zemana budovala nějakou Potěmkinovu vesnici. „Pouze jsme to udělali k této příležitosti, aby tam auta s panem prezidentem mohla bez problémů projet,“ dodal.

Projet po tři a půl kilometry dlouhé naučné stezce autem byla pro prezidenta prakticky jediná možnost, jak si ji prohlédnout. Zeman se hůř pohybuje a zdolat ji celou by nejspíš bylo nad jeho síly i časové možnosti. „Protože mám bolavé nohy, musel jsem jet autem,“ vysvětloval.

Zemanův Superb stavěl u každé infotabule

Jak ale starosta Smrčné upozornil, třetinu stezky tvoří veřejná komunikace. „Je přístupná k vjezdu komukoliv,“ podotkl Nechvátal. Zbylé dvě třetiny jsou cestou určenou pro správce lesa, chataře nebo pro osoby, které mají od vlastníků pozemků povolení.

Během jízdy po naučné stezce se Zeman u každého ze sedmi stanovišť zastavil a dostal výklad k informačním tabulím. Z auta při tom nevystupoval. Na stezku s ním ale ochranka pustila jen oficiální doprovod, nikoho dalšího.

„Už jsem toho zažil hodně, ale abych otevíral včelí stezku, to se mi ještě nestalo,“ glosoval Zeman u hájenky V Horách, kde stezku otevíral. Slavnostní listinu podepsal vestoje, protože přistavená židle neměla opěrátka a nechtěl na ní usedat.

Kvůli prezidentovi je zatím včelí atrakce bez včel

Včelí stezku vytvořili studenti Školy ekonomiky a cestovního ruchu v rámci své praxe. „Je to ale jenom část projektu, který má propagovat včelařství. V dalších letech na stezku bude navazovat včelí farma, chystáme do dvou let na škole otevřít nový učební obor - včelař, zpracovatel včelích produktů,“ přiblížil zřizovatel a jednatel školy Jiří Čada.

Stezka vede lesem u Smrčné na Jihlavsku.

Stezka obsahuje sedm zastavení s informačními tabulemi a jsou na ní například historické kláty i ukázkový prosklený včelí úl. Během prezidentské návštěvy u ní ale kláty ani úl nebyly.

„Umístíme je tam až v následujících dnech. Museli jsme je pro tento den dát k fotbalovému hřišti, kde si je pan prezident prohlédl a poklepal na historický sto let starý medomet. Jednou z podmínek pro účast pana prezidenta bylo, že kláty budou bez včel. Zavčelníme je tedy až později,“ dodal Čada.